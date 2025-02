Coman in gruppo, Luvumbo ci prova 

Le scorie di una sconfitta, la terza sulle ultime quattro giocate a Cagliari, sono da smaltire in fretta. I rossoblù sono subito andati in campo, ieri al Crai Center di Assemini, per iniziare a preparare la prossima sfida, quella della Unipol Domus in programma domenica 9 febbraio (ore 15) quando arriverà il Parma, una delle rivali dirette nella corsa-salvezza.

La rosa è stata divisa in due gruppi, come d’abitudine: chi ha giocato di più nella partita di lunedì sera ha svolto degli esercizi di lavoro defaticante, per gli altri esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza in palestra, poi tutti in campo per una serie di partite su spazi ridotti. Primo allenamento nel Cagliari per Florinel Coman, sessione di lavori atletici per Zito Luvumbo. Oggi nuova seduta in programma al mattino. (red.spo.)

