Coman e Luvumbo si allenano a parte 

La Roma nel mirino. I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini dopo due giorni e mezzo di riposo per riprendere la preparazione in vista del match di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri (il fischio d’inizio è fissato per le 16).

Il punto

Tutti in campo eccetto Coman e Luvumbo che si sono limitati a svolgere un lavoro personalizzato. L’esterno rumeno è stato costretto a lasciare il campo dopo solo mezz’ora nel match contro il Genoa, il primo per lui da titolare in Serie A, tra l’altro. La caviglia è ok, non ci sono state lesioni. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto ieri hanno evidenziato, tuttavia, un’infiammazione al tendine d’achille e l’ex Steaua Bucarest lavorerà ora per curarla e gestirla. La situazione, chiaramente, verrà monitorata giorno per giorno. Al momento, le possibilità che recuperi in tempo per domenica a Roma sono abbastanza scarse.

Praticamente nulle, invece, quelle per Luvumbo, a sua volta tradito dai flessori della coscia destra. L’attaccante angolano approfitterà della sosta (prevista dopo il match con i giallorossi) per recuperare senza forzare. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA