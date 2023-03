Columbu e quel Cristo così uomo 

Il film, che uscì il 21 marzo di dieci anni fa, è uno dei tre lungometraggi realizzati da Columbu, il secondo, dopo “Arcipelaghi“ (2001) e prima di “Surbiles“ (2017). È una trasposizione della Passione di Cristo, ambientata in Sardegna, in cima al Corrasi (Oliena), con attori non professionisti e in lingua sarda, sottotitolato in italiano. L’opera, d’ispirazione neorealista, rappresenta i fatti dei Vangeli come se fossero accaduti nell’isola, e le persone comuni, come l’uso del sardo, le conferiscono autenticità e forza.

Il regista, originario di Nuoro, classe 1949, ci metterà mano prima o poi, magari appena finisce (forse entro quest’anno), il film d’animazione a cui sta lavorando, realizzato con disegni suoi e ispirato a una vicenda sarda accaduta negli anni ‘30. A quel punto, “Su Re“ lo monterà come lo aveva concepito fin dall’inizio. In quale maniera, insieme alla sua genesi, lo racconterà domani, alle 17, nella basilica di san Saturnino a Cagliari, per i “Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio”, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico del capoluogo sardo.

Adesso, che sono passati dieci anni dall’esordio in sala, lo rifarebbe. Non tutto, non daccapo. Vorrebbe mettere mano al montaggio che, allora, nel 2013, fece di fretta. Sì, ammette Giovanni Columbu, «la prima versione di “Su Re“ ha una conclusione affrettata».

L’incontro

La forza

La storia

«Per quanto sia piuttosto severo nel giudicare i miei lavori», commenta il regista, autore di vari documentari e, in qualità di programmista regista per la Rai sede di Cagliari, di numerosi programmi televisivi, «dopo tutto questo tempo, penso che “Su Re” sia ancora un buon film». Lodato da critica e pubblico, considerato da alcune riviste specializzate il miglior film del 2013, il lungometraggio, ebbe una gestazione complessa. Girato in 8 settimane, non fu facile recuperare i finanziamenti necessari alla sua realizzazione (l’autore lanciò con successo una sottoscrizione pubblica), e neppure convincere i più della bontà dell’idea. Si trattava di un progetto ambizioso che portava in scena una lettura trasversale dei Vangeli di Matteo, Giovanni, Marco e Luca, ognuno dei quali raccontava con parole diverse gli stessi fatti.

L’emozione

Ricorda Columbu: «Leggevo e piangevo mentre scorrevo i passi paralleli del testo sacro. Gesù è un eretico e lo è perché a ucciderlo non sono gli estranei, Ponzio Pilato, i romani, ma la sua stessa chiesa». Non diversamente da quanto accade nelle vicende umane, o, per esempio, in quelle sarde – chiosa il regista - dove troppo spesso «i sardi non riconoscono a sé stessi la responsabilità dei mali dell’isola preferendo attribuirla ad altri». La vicenda di Cristo (interpretato in maniera magistrale da Fiorenzo Mattu, che in origine avrebbe dovuto calcare il ruolo di Giuda, ma la potenza della sua presenza scenica convinse Columbu ad assegnargli la parte del protagonista) esemplifica la debolezza umana.

«Gesù muore, ma i responsabili non sono i colonialisti, gli imperialisti. Sono i poteri interni che indeboliscono i popoli». Che poi, precisa il regista, fondatore della società di produzione cinematografica Luches Film, richiamare alle proprie responsabilità non vuol dire “colpevolizzare“, bensì riconoscersi la capacità di trasformare la realtà: «Non siamo solo vittime, ma persone capaci di agire. Abbiamo la facoltà di cambiare».

Il progetto

Presto sarà modificato anche il finale del film (in cui esordì sua figlia Simonetta, allora diciannovenne), promette Columbu, che vorrebbe aggiungere immagini dell’universo per sottolineare il contrasto tra il finito e l’infinito, l’immensità dello spazio e la piccolezza del pianeta.

