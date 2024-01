Columbano stroncato da un infarto 

Peppuccio Columbano, 66 anni, è stato stroncato da un malore improvviso alle 3 della notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Villagrande. Professione ingegnere, tessera Pci, era stato sindaco del suo paese tra il 1990 e il 1995. Prima della massima carica aveva ricoperto incarichi di vicesindaco e assessore. I funerali oggi alle 15.30.

Numerose le opere progettate, soprattutto in ambito pubblico, durante la sua carriera professionale. Peppuccio Columbano era molto noto anche oltre i confini ogliastrini. In prima linea nel ricordo del tecnico scomparso all’improvviso il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni: «Con Peppuccio scompare un grande amministratore di Villagrande, un tecnico affermato e un amico che non mi ha fatto mai mancare buoni consigli. È stato sindaco negli anni dello sviluppo, urbanistico e non solo, quando la politica era passione sincera e visione del futuro, mantenendo sempre il lato caratteristico: una grande umanità. A nome della comunità mi unisco nel dolore alla famiglia».

Piero Cannas è stato sindaco di Villagrande dal 2000 al 2005: «Al di là del suo ruolo da amministratore, Peppuccio era un riferimento per la comunità anche per le sue competenze professionali. Condivideva ottimi rapporti con tutti. Era stato un amministratore attento e indipendente, con decisioni lungimiranti. Umiltà e onesta sono state tra le sue qualità più apprezzate». Dal 2009 al 2019 il sindaco di Villagrande è stato Peppe Loi. «Era una persona pratica, sempre disponibile, prodiga di suggerimenti e propensa a risolvere i problemi. Qualche anno fa abbiamo fatto insieme un viaggio in Cina per la promozione del territorio». (ro. se.)

