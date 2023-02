«Coltiviamo l’orto perché la pensione  non bastà più» 

Efisio Paderi ha 76 anni portati splendidamente. Ha sempre lavorato come agricoltore. Potrebbe incrociare i pollici, starsene sul divano o andare in piazza come fanno tanti pensionati, ma preferisce trascorrere le sue giornate tra la vigna alla periferia di Suelli e il grande orto davanti alla sua casa nel centro del paese. «Non sono uno che ama stare al bar – puntualizza – preferisco la campagna. Coltivo un po’ di tutto. Aglio, patate, cavoli, pomodori. Se capita vendo qualcosa, in particolare i carciofi». Trascorre le sua giornata all’aria aperta anche Giampiero Setti, 70enne proprietario di un terreno a poca distanza dalla Statale 128. «Coltivo favette – dice mentre si muove agile tra i solchi del suo orto con una zappa in mano – tanti pensionati lavorano in campagna e tanti vendono i loro prodotti. Con una pensione di poche centinaia di euro si arriva a malapena a fine mese».

SENORBì. C’è chi lo fa per passione, chi per combattere la noia e fare un po’ di attività fisica. Tanti altri coltivano l’orto per arrotondare una pensione che non basta per arrivare a fine mese. Con patate, ravanelli, aglio, pomodori, cipolle e prezzemolo mettono in tasca qualche euro. Soldi preziosi in tempi di crisi. «Cerco di sopravvivere, alcuni prodotti sono del mio orto ma spesso prendo anche qualcosa al mercato all’ingrosso. Poca roba, però», dice Tore Bonu, 57enne di Gesico che ogni mattina a bordo della sua Panda carica di frutta e verdura raggiunge il piazzale di un supermercato di Senorbì, dove allestisce una piccola bancarella. «Tantissime persone in tutta la Trexenta grazie all’orto di casa riescono a sopravvivere o comunque a creare un piccolo reddito».

Inviato

SENORBì. C’è chi lo fa per passione, chi per combattere la noia e fare un po’ di attività fisica. Tanti altri coltivano l’orto per arrotondare una pensione che non basta per arrivare a fine mese. Con patate, ravanelli, aglio, pomodori, cipolle e prezzemolo mettono in tasca qualche euro. Soldi preziosi in tempi di crisi. «Cerco di sopravvivere, alcuni prodotti sono del mio orto ma spesso prendo anche qualcosa al mercato all’ingrosso. Poca roba, però», dice Tore Bonu, 57enne di Gesico che ogni mattina a bordo della sua Panda carica di frutta e verdura raggiunge il piazzale di un supermercato di Senorbì, dove allestisce una piccola bancarella. «Tantissime persone in tutta la Trexenta grazie all’orto di casa riescono a sopravvivere o comunque a creare un piccolo reddito».

Vita in campagna

Efisio Paderi ha 76 anni portati splendidamente. Ha sempre lavorato come agricoltore. Potrebbe incrociare i pollici, starsene sul divano o andare in piazza come fanno tanti pensionati, ma preferisce trascorrere le sue giornate tra la vigna alla periferia di Suelli e il grande orto davanti alla sua casa nel centro del paese. «Non sono uno che ama stare al bar – puntualizza – preferisco la campagna. Coltivo un po’ di tutto. Aglio, patate, cavoli, pomodori. Se capita vendo qualcosa, in particolare i carciofi». Trascorre le sua giornata all’aria aperta anche Giampiero Setti, 70enne proprietario di un terreno a poca distanza dalla Statale 128. «Coltivo favette – dice mentre si muove agile tra i solchi del suo orto con una zappa in mano – tanti pensionati lavorano in campagna e tanti vendono i loro prodotti. Con una pensione di poche centinaia di euro si arriva a malapena a fine mese».

Covid e agricoltura

«Durante la pandemia in tanti, pur di non stare a casa, hanno riscoperto la campagna – afferma Giampiero Frigau segretario zonale della Coldiretti – abbiamo moltissimi soci che si rivolgono ai nostri uffici per avere consulenze e assistenza. C’è chi coltiva l’orto per il fabbisogno familiare, chi per mangiare prodotti di qualità, ma spesso frutta e ortaggi diventano una fonte di reddito. Molti agricoltori praticano la vendita diretta». Una tendenza diffusa, come conferma Flaviano Scalas, sindacalista dell’Associazione Italiana Coltivatori: «Nella maggior parte dei casi a lavorare negli orti sono i pensionati. Accade, soprattutto nei piccoli paesi, che i prodotti vengano smerciati tra i parenti e il vicinato. Chiaramente non si tratta di un grande giro d’affari, ma in tempi di crisi anche cento euro in più al mese posso fare la differenza e poi si conserva una tradizione che rischierebbe di scomparire». I custodi di questi saperti antichi sono proprio gli over 70.

I pensionati

«Per fortuna ci sono i pensionati – dice Renato Scalas, titolare di un negozio che vende prodotti per l’agricoltura a Senorbì – se le campagne non vengono abbandonate è sicuramente merito loro. Purtroppo sono sempre meno i ragazzi che lavorano nei campi. Anzi direi che sono pochissimi». Eppure c’è ancora qualche giovane che non teme di faticare in campagna. Come i fratelli Daniele e Davide Loi, 32 e 37 anni, titolari di un’azienda a gestione familiare che ha giocato la sua scommessa proprio sull’orticoltura. «Abbiamo iniziato dieci anni fa», racconta Daniele mentre con il padre Salvatore lavora in un campo coltivato ad aglio. «Avevamo i terreni – aggiunge – pian piano siamo riusciti a creare un’attività economica. Abbiamo un punto vendita a Senorbi, ma i nostri prodotti vengono distribuiti anche nei mercati all’ingrosso. È un lavoro che richiede molti sacrifici, soprattutto quando la gestione e di tipo familiare. E poi dobbiamo sempre fare i conti con le condizioni meteo». Già il clima. «In questi giorni il gelo ha compromesso molti raccolti», dice sconsolato Cristian Cabiddu, un altro imprenditore di Senorbì che ha deciso di puntare sull’orto in tempi in cui si vendono più smartphone che zappe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata