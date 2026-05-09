«Coltiviamo il talento e l’inclusione» 

Il traguardo dei vent’anni non è solo un numero, ma il racconto di una scommessa vinta. Nata nel 2006, l’associazione d’arte e comunicazione “Il Flauto Majico” di Decimomannu festeggia un ventennio di attività incessante, trasformandosi da piccola scuola di canto a punto di riferimento regionale. Due decenni in cui il canto, la musica e il teatro sono diventati il linguaggio comune per unire generazioni diverse, abbattendo ogni barriera e dimostrando che l’arte, quando è partecipata, ha il potere di cambiare il destino delle persone.

L’arte come vocazione

Al cuore di questa realtà batte la passione di Antonella Marongiu, 59 anni, violinista, docente d’orchestra e direttrice artistica. Per lei l’arte non è mai stata un fine puramente estetico, ma un mezzo per fare la differenza nel sociale. Con una squadra di sette insegnanti qualificati, Antonella ha costruito un ambiente dove il talento non si misura solo con la tecnica, ma con la capacità di mettersi in gioco.

L’integrazione

La sua missione è chiara: «Vogliamo creare percorsi dove nessuno resti indietro e dove l’esperienza del palco serva soprattutto a far crescere la sicurezza interiore». La vera forza del Flauto Majico risiede nella sua anima inclusiva. Qui la disabilità non è un limite, ma una delle tante sfumature del gruppo. Ragazzi come Nicola, che attraverso il teatro descrive una vera e propria “rinascita”, o giovanissimi come Alessio e Mara, trovano in un tamburo o in un copione la chiave per esprimere emozioni altrimenti inespresse. «L’integrazione non è uno slogan, ma una pratica quotidiana: in associazione si impara che ogni individuo è unico e che la diversità è la ricchezza più grande da portare in scena», spiega Antonella. In questi vent’anni i successi non sono mancati: dalle luci della ribalta nazionale con Luna Melis a “X-Factor”, fino alle sfide televisive di Alice Agus ad “Amici”. Eppure, per i protagonisti del Flauto Majico, il ricordo più caro resta la condivisione faticosa e bellissima delle trasferte.

Le generazioni

Come quella volta che, diretti a Capri, un guasto al pullman trasformò il viaggio in un’epica “Odissea” a bordo di un pulmino giallo per bambini. Momenti di stanchezza e risate che hanno cementato quello che oggi è un gruppo indissolubile, una “grande famiglia” dove i piccoli di ieri sono diventati i collaboratori di oggi.

Gran Galà per il futuro

Per celebrare questo anniversario speciale, il teatro "Antica Valeria" di Decimomannu si è vestito a festa per lo spettacolo “Ritagli D’Arte: Il Ventennio”. Una serata magica guidata da Antonella ed Ettore Massa, con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Voghera. Il celebre interprete di “Notre Dame de Paris”, già presente alla nascita dell’associazione nel 2006 e al suo decennale, torna come padrino per testimoniare un legame che dura nel tempo. Un’occasione per ribadire che, tra una nota e l’altra, il Flauto Majico continuerà a suonare per l’integrazione, il rispetto e la libertà di essere sé stessi.

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