Coltivazioni di frutta in ginocchio 

La stagione delle pesche chiude col segno negativo, e quella degli agrumi che si staglia all’orizzonte non promette di meglio: tra Villacidro e Serramanna, uno dei distretti frutticoli più importanti della Sardegna, il bilancio è tragico.

Il report

Secondo Confagricoltura Cagliari, che ha raccolto dati e testimonianze di diversi agricoltori, è il risultato delle persistenti ondate di calore della scorsa estate che hanno devastato piante e frutti per settimane intere dopo annate già anomale, senza considerare i conseguenti attacchi degli acari, che con il ragno rosso hanno procurato stress agli alberi e una produzione ridotta. Il risultato è che se nel 2024, nella cooperativa Agricoltori villacidresi che raggruppa circa 80 soci e quasi tutta la produzione non hobbista dell’area, erano stati prodotti quasi 35mila quintali di agrumi e 3.159 di pesche, e l’anno dopo 32mila quintali di agrumi e 3600 quintali di pesche, quest’anno le pesche raccolte si aggirano sui 2000 quintali, mentre gli agrumi, tra la produzione dell’inverno scorso e la stima fino a dicembre, dovrebbero attestarsi sui 23mila quintali. «Tra pesche e agrumi il settore frutticolo sardo ha un potenziale enorme, ma soffre da anni per la mancanza di una visione strategica, aggravata dalla chiusura del Consorzio di frutticoltura», dice il presidente di Confagricoltura Cagliari, Alessandro Abis.

Confagricoltura

«Il cambiamento climatico», aggiunge, «è una minaccia, ma anche un’opportunità per diversificare con colture tropicali come avocado e papaya. Serve un deciso cambio di passo». Dello stesso avviso il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera. «Come tutti i cambiamenti, anche quello climatico può diventare un’opportunità: se certe situazioni non sono più episodiche ma diventano la norma serve una riflessione più ampia», sottolinea il primo cittadino di Serramanna.

Appello alla Regione

«Nel frattempo ci aspettiamo dei ristori per gli operatori danneggiati, che è quello che chiederemo alla Regione», annuncia Littera. Dunque, Dario Piras, vicesindaco di Villacidro e vicepresidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. «Il guadagno delle pesche di quest’anno ho dovuto utilizzarlo, mai come l’attuale stagione produttiva, per acquistare gasolio e prodotti agrosanitari», ammette, «ma l’unico modo per combattere davvero gli acari sulla pianta è utilizzare l’irrigazione dall’alto che umidifichi le foglie e non faccia attecchire il ragno rosso. Il Csr, realizzato dalla Regione, dovrebbe investire su misure dedicate alla realizzazione di sistemi innovativi per le buone pratiche di gestione idrica».

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