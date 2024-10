Coltivazione di super cannabis 

Salto di qualità per la marijuana sarda: a Benetutti, in aperta campagna, a pochi chilometri dal paese, è stata trovata una piantagione di Cannabis Indica “top di gamma”. Principio attivo senza termini di paragone in Sardegna, almeno sino a oggi, si parla di una percentuale Thc prossima al 22 per cento. Il personale della Polizia di Stato (Squadra mobile di Sassari, Commissariato di Ozieri e Servizio Centrale Operativo di Cagliari) impegnato da mesi nell’attività, a metà settimana ha deciso di entrare in una azienda agricola. All’interno è stato trovato l’imprenditore Silvano Gaggioli, 40 anni, di Bono. L’uomo, stando alle contestazioni della Procura di Nuoro, si stava occupando di circa 1100 piante pronte per la raccolta, mentre 900 erano state già tagliate ed erano in un capannone all’interno del quale era stato realizzato un essiccatoio. Gaggioli, stando alle indagini, ha stipulato un contratto di affitto con i proprietari dell’azienda agricola. Le circa 2mila piante di Cannabis sono state sequestrate dalla Polizia e Gaggioli, dopo le formalità del caso, è stato trasferito nel carcere di Nuoro. L’uomo, difeso dagli avvocati Gian Franco Careddu e Lorenzo Soro, è comparso, nel penitenziario, davanti al gip di Nuoro e si è avvalso della facoltà di non rispondere. La sensazione è che il blitz sia il risultato di una attività che riguarda tutto il nord Sardegna. Sarebbe collegato anche ad arresti e sequestri di marijuana effettuati in Gallura e nel Nuorese.

Cannabis extra

Il mercato nazionale sta apprezzando la Cannabis made in Sardinia, e nell’Isola è partita la gara a chi fa meglio in fatto di principio attivo. A Benetutti, secondo gli specialisti del Gabinetto di polizia scientifica di Sassari, si è arrivati a risultati mai visti. Dieci punti in più di Thc rispetto alle già alte percentuali della marijuana sarda. Le indagini sono in corso, ma si parla di accorgimenti e trattamenti per avere la massima resa produttiva. Il principio attivo del 22 per cento è estremamente pericoloso per i consumatori, sotto diversi punti di vista. Per gli assuntori non abituali si può arrivare anche al collasso.

La pista olbiese

Sono diverse le prove di un collegamento stabile tra il Goceano e l’hinterland di Olbia. Intorno alla città gallurese avviene la lavorazione e la movimentazione della marijuana diretta al porto dell’Isola Bianca.

