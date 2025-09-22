VaiOnline
Palmas Arborea.
23 settembre 2025 alle 00:27

Coltivazione di droga, quattro nei guai 

Sequestrate oltre tremila piante di canapa. In carcere due oristanesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le piante di canapa fiorenti e rigogliose erano pronte per la raccolta. E in un terreno a Tiria, nelle campagne fra Palmas Arborea e Oristano, da giorni c’era un insolito movimento. Un viavai di persone impegnate nella piantagione e a distanza l’attento servizio dei carabinieri. I militari tenevano d’occhio quell’area poi il blitz: quattro persone sono state arrestate, sotto sequestro oltre 3mila piante. Si tratta della terza piantagione scovata dai carabinieri in meno di venti giorni nell’Oristanese (complessivamente le diverse operazioni hanno portato a 13 arresti).

Nei guai

I militari hanno fermato gli oristanesi Matteo Cianciotto (35 anni), Antonello Cappeddu (47), Mario Di Gregorio (52) e Giuseppe Mariano Pippia (56) che inizialmente sono finiti ai domiciliari in attesa della convalida. Ieri mattina si è svolta l’udienza e la pm Sara Ghiani ha sollecitato la custodia in carcere per tutti mentre i difensori hanno chiesto una revoca o un’attenuazione della misura. Alla fine la giudice Federica Fulgheri ha mandato in carcere Matteo Cianciotto, proprietario dell’azienda in cui c’era la piantagione (difeso dall’avvocata Federica Atzeni) e Antonello Cappeddu (assistito sempre da Atzeni e da Carlo Figus). I due sono stati sorpresi proprio all’interno della coltivazione. Restano ai domiciliari invece Di Gregorio (difeso da Gabriella Aru) e Pippia (assistito da Gianfranco Meloni). I difensori stanno valutando il ricorso al Riesame.

Il blitz

L’operazione “Sirio” è scattata venerdì con i carabinieri della Compagnia e dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” in prima linea. Nell’azienda, accanto all’abitazione di Matteo Cianciotto, erano già state individuate le piante fiorenti e alte fino a un metro e 70. I carabinieri sono entrati in azione quando hanno notato Cianciotto e Cappeddu addentrarsi fra quelle piante curate (irrigate da un impianto a goccia alimentato da una cisterna da mille liti con tanto di autoclave). Poco distante nel capannone sono stati sorpresi Pippia e Di Gregorio intenti ad appendere alcuni tasselli. L’ipotesi degli investigatori è che stessero allestendo gli spazi per poi appendere i rami con le infiorescenze. Per tutti è scattato l’arresto, la piantagione è stata sequestrata e alcuni campioni sono stati inviati subito al Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari per un primo esame che ha accertato un principio attivo superiore a quello consentito. Le indagini vanno avanti per individuare eventuali complici e i canali per lo smistamento della droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 