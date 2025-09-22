Coltivazione di droga, quattro nei guai 

Le piante di canapa fiorenti e rigogliose erano pronte per la raccolta. E in un terreno a Tiria, nelle campagne fra Palmas Arborea e Oristano, da giorni c’era un insolito movimento. Un viavai di persone impegnate nella piantagione e a distanza l’attento servizio dei carabinieri. I militari tenevano d’occhio quell’area poi il blitz: quattro persone sono state arrestate, sotto sequestro oltre 3mila piante. Si tratta della terza piantagione scovata dai carabinieri in meno di venti giorni nell’Oristanese (complessivamente le diverse operazioni hanno portato a 13 arresti).

Nei guai

I militari hanno fermato gli oristanesi Matteo Cianciotto (35 anni), Antonello Cappeddu (47), Mario Di Gregorio (52) e Giuseppe Mariano Pippia (56) che inizialmente sono finiti ai domiciliari in attesa della convalida. Ieri mattina si è svolta l’udienza e la pm Sara Ghiani ha sollecitato la custodia in carcere per tutti mentre i difensori hanno chiesto una revoca o un’attenuazione della misura. Alla fine la giudice Federica Fulgheri ha mandato in carcere Matteo Cianciotto, proprietario dell’azienda in cui c’era la piantagione (difeso dall’avvocata Federica Atzeni) e Antonello Cappeddu (assistito sempre da Atzeni e da Carlo Figus). I due sono stati sorpresi proprio all’interno della coltivazione. Restano ai domiciliari invece Di Gregorio (difeso da Gabriella Aru) e Pippia (assistito da Gianfranco Meloni). I difensori stanno valutando il ricorso al Riesame.

Il blitz

L’operazione “Sirio” è scattata venerdì con i carabinieri della Compagnia e dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” in prima linea. Nell’azienda, accanto all’abitazione di Matteo Cianciotto, erano già state individuate le piante fiorenti e alte fino a un metro e 70. I carabinieri sono entrati in azione quando hanno notato Cianciotto e Cappeddu addentrarsi fra quelle piante curate (irrigate da un impianto a goccia alimentato da una cisterna da mille liti con tanto di autoclave). Poco distante nel capannone sono stati sorpresi Pippia e Di Gregorio intenti ad appendere alcuni tasselli. L’ipotesi degli investigatori è che stessero allestendo gli spazi per poi appendere i rami con le infiorescenze. Per tutti è scattato l’arresto, la piantagione è stata sequestrata e alcuni campioni sono stati inviati subito al Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari per un primo esame che ha accertato un principio attivo superiore a quello consentito. Le indagini vanno avanti per individuare eventuali complici e i canali per lo smistamento della droga.

