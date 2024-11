Coltivazione di canapa sequestrata dalla polizia 

Una coltivazione con oltre ventimila piante di canapa del valore di quasi un milione di euro. Una piantagione che, visto l’alto principio attivo (circa il doppio del limite di 0,6 per cento consentito) è stata sequestrata dalla squadra mobile di Oristano che ha denunciato tre coltivatori di Oristano, Zeddiani e Borore.

I tre uomini da giugno avevano messo in piedi la coltivazione nelle campagne di Siamaggiore: diversi ettari con le piante di cannabis che, sulla carta, erano di canapa sativa ma poi i documenti sono risultati fittizi. Da luglio la piantagione è finita sotto la lente della polizia che, con controlli costanti, appostamenti e monitoraggi ha potuto individuare i luoghi in cui i coltivatori trasportavano le piante e le stoccavano per l’essiccazione per iniziare poi una prima lavorazione. Le indagini hanno interessato anche altri centri fra cui Bottidda e Orani, dove i tre coltivatori avevano affittato i locali in cui stoccare le piante. La produzione, secondo la documentazione fornita dai tre uomini, era destinata a una società inglese che però non aveva le necessarie autorizzazioni per poter lavorare la marijuana, contravvenendo così a una delle principali disposizioni previste dalla legge che dal 2016 permette la coltivazione della canapa sativa. I tre inoltre avevano creato diversi contratti fittizi per poter spostare le piante in giro per la Sardegna verso i vari luoghi di stoccaggio, eludendo i controlli delle forze dell’ordine. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA