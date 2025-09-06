Coltivazione di canapa, scatta il sequestro 

La grande distesa verde, con piante rigogliose e ormai mature è stata notata dall’alto. Dagli elicotteri i carabinieri dello Squadrone Cacciatori di Sardegna e del Nucleo di Cagliari-Elmas hanno avuto una visione privilegiata per scoprire la grande coltivazione di canapa, con oltre 900 piante nelle campagne di Santu Lussurgiu. Nei guai un 60enne, incensurato di Santu Lussurgiu, finito ai domiciliari. Si tratta della seconda importante operazione antidroga dei carabinieri di Oristano che in dieci giorni hanno sequestrato due maxi piantagioni (la precedente a Villaurbana era composta da oltre 4mila piante) e arrestato complessivamente 9 persone dando un duro colpo alle organizzazioni criminali.

Il blitz

L’operazione “Demetra” è scattata nei giorni scorsi nelle campagne di di Santu Lussurgiu quando i carabinieri hanno individuato la coltivazione, composta da vari filari con 904 piante, di altezza fra i 60 e i 110 centimetri. La coltivazione era rigogliosa e curata con un impianto a goccia alimentato da un pozzo con pompa sommersa. Dopo l’individuazione dagli elicotteri, ci sono stati servizi di osservazione da parte dei Cacciatori di Sardegna quindi il blitz con i militari della Compagni di Ghilarza che hanno sorpreso un 60enne impegnato nell’irrigazione delle piante. Alcuni campioni sono stati inviati ai laboratori del Ris di Cagliari e l’esito dei test ha confermato che si tratta di canapa con un principio attivo superiore ai limiti consentiti. Le piante sono state subito sequestrate, mentre per il 60 enne il giudice ha disposto i domiciliari. Domani l’uomo, assistito dall’avvocato Lorenzo Simonetti, comparirà in Tribunale per l’udienza di convalida.

I controlli

Le indagini, coordinate dalla Procura, vanno avanti senza sosta per cercare di individuare eventuali complici e i canali di smistamento della droga. E proseguono anche i servizi di controllo dei carabinieri, tanto più in questo periodo che è quello ideale per la raccolta della cannabis. Nell’operazione “Aristeo” a Villaurbana sono coinvolti tre sardi e cinque colombiani.

