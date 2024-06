Coltivavano marijuana sui monti 

Una indagine tra i monti sulle tracce di una coltivazione di canapa indiana. I carabinieri di Sinnai sono riusciti a scovare un “giardino incantato" nelle colline di San Basilio, non lontano dalla vecchia Orientale sarda arrestando e denunciando a piede libero i due presunti “coltivatori” e sequestrando una novantina di piantine di canapa indiana, hascisc, marijuana e contanti. In cella è finito per poche ore un 50enne di Sinnai, Ario Ambu. Accusato di coltivazione e detenzione di droga, l’uomo, incensurato, è comparso ieri mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Il suo difensore ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. Al termine dell'udienza, l'arresto è stato convalidato e Ambu è stato rimesso in libertà in attesa della nuova udienza fissata per il 2 luglio.

Le immagini

L'operazione è scattata dopo giorni di indagini, basate sull'incrocio di informazioni raccolte sul territorio e sulla conoscenza delle realtà locali, che ha permesso alle forze dell’ordine di catalogare anche delle immagini rinvenute tramite l’analisi di smartphone, sequestrati nel corso di precedenti operazioni antidroga. Le foto analizzate dai tecnici dell'Arma mostravano coltivazioni artigianali di cannabis, situate in località appartate e difficili da individuare. Dopo aver formulato diverse ipotesi e verificato più località, i carabinieri di Sinnai sono riusciti a localizzare il sito giusto, una delle zone più remote di San Basilio. Qui, sono state trovate due coltivazioni di cannabis indica, piante ben curate, alte oltre un metro e già in infiorescenza.

Il blitz

È stato necessario un appostamento per individuare chi si prendesse cura di queste coltivazioni. Si trattava del 50enne subito arrestato (e poi scarcerato) e di un 53enne che invece è stato denunciato a piede libero. Nel corso delle perquisizioni, a casa di Ambu, sono state trovate 68 piante di cannabis indica, 90 grammi di marijuana, 20 di hashish e 30 di kief. Recuperati anche materiali per il confezionamento delle dosi e 630 euro in contanti.

Nella casa del 53enne denunciato sono state trovate 28 piante di cannabis indica, 20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 120 euro in contanti. (red. prov.)

