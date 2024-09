Coltivava marijuana, arrestato un allevatore 

A Buramene, una località poco distante dalla 131, ad un centinaio di metri da Borore e dalla chiesa campestre di san Lussorio, si coltivava la marijuana. Ben 1900 piante, alte anche due metri, sono state sequestrate al termine di un’operazione compiuta dai carabinieri della compagnia di Macomer, coordinati dal capitano Giovanni Maria Seu, a seguito dell’intervento dell’autorità giudiziaria che fa capo alla Procura della Repubblica di Oristano. L’operazione ha visto impegnati anche i militari della stazione di Silanus e Borore. Un allevatore di Pattada, Pietro Falqui, di 38 anni, è stato arrestato e successivamente messo ai domiciliari, dopo essere stato sorpreso a prendersi cura della piantagione. I militari, dopo un meticoloso controllo, hanno rinvenuto anche un sistema di irrigazione a goccia.

L’attività dei carabinieri è stata portata avanti con un lavoro di osservazione e indagini mirate. Le analisi, eseguite dal Ris di Cagliari, hanno evidenziato che si trattava di sostanze illegali. Se la coltivazione di marijuana non fosse stata scoperta dai carabinieri, avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro. Il procedimento penale nei confronti di Falqui è tuttora nella fase di indagine preliminare. Le responsabilità dell'allevatore sono al vaglio degli inquirenti. Quella di Borore è l’ennesima scoperta di coltivazione di marijuana nel territorio, considerata dalle forze dell’ordine una piaga senza più argini. Come a Buramene, altri pezzi di terra del Marghine, un tempo aziende agricole, vengono utilizzati per la coltivazione illegale della marijuana.

RIPRODUZIONE RISERVATA