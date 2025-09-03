VaiOnline
Desulo.
04 settembre 2025 alle 00:12

Coltivava marijuana Arrestato a 20 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’operazione congiunta tra i militari della stazione dei carabinieri di Desulo e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna ha portato all’arresto giovedì scorso di un 20enne di Desulo, Antonio Ladu, incensurato, sorpreso mentre potava e raccoglieva infiorescenze di cannabis in una piantagione illegale. Il fatto è avvenuto in una zona isolata nelle campagne di Desulo, in località “Su Laccheddu – Arcu Is Orroeles”, dove i militari hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta tra la fitta vegetazione in una zona particolarmente impervia.

All’interno dell’area sono state ritrovate 104 piante di cannabis, con altezze variabili tra i 40 e i 150 centimetri. La piantagione era fornita di un sistema di irrigazione perfettamente funzionante, composto da oltre 200 metri di tubature in pvc collegate a una cisterna, sistema che era stato appositamente realizzato per garantire la crescita delle piante e un approvvigionamento idrico costante. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre sono scattati gli accertamenti per scoprire se il ragazzo abbia agito da solo o con dei complici.

Il giovane è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, misura confermata dal giudice delle indagini preliminari durante l’udienza della convalida, misura poi attenuata con l’obbligo di dimora con presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 