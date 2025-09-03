Coltivava marijuana Arrestato a 20 anni 

Un’operazione congiunta tra i militari della stazione dei carabinieri di Desulo e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna ha portato all’arresto giovedì scorso di un 20enne di Desulo, Antonio Ladu, incensurato, sorpreso mentre potava e raccoglieva infiorescenze di cannabis in una piantagione illegale. Il fatto è avvenuto in una zona isolata nelle campagne di Desulo, in località “Su Laccheddu – Arcu Is Orroeles”, dove i militari hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta tra la fitta vegetazione in una zona particolarmente impervia.

All’interno dell’area sono state ritrovate 104 piante di cannabis, con altezze variabili tra i 40 e i 150 centimetri. La piantagione era fornita di un sistema di irrigazione perfettamente funzionante, composto da oltre 200 metri di tubature in pvc collegate a una cisterna, sistema che era stato appositamente realizzato per garantire la crescita delle piante e un approvvigionamento idrico costante. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre sono scattati gli accertamenti per scoprire se il ragazzo abbia agito da solo o con dei complici.

Il giovane è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, misura confermata dal giudice delle indagini preliminari durante l’udienza della convalida, misura poi attenuata con l’obbligo di dimora con presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

