«Coltivate la speranza» Il messaggio ai giovani per un futuro migliore 

«Inseguite i vostri sogni anche se sembrano impossibili, coltivate speranze e utopie». Il messaggio rivolto da Sergio Zuncheddu, editore dell’Unione Sarda, ai giovani intervenuti a Cagliari, nella sala Benedetto XVI del College universitario "Sant'Efisio", all’incontro in cui è stato presentato il suo “Buongiorno SarDegna”. L’autore ha dialogato con gli studenti sul senso del volume che descrive un’Isola con grandi potenzialità per la gran parte inespresse.

Il ruolo dell’Isola

«Il suo destino, ieri e oggi, è condizionato – sostiene Sergio Zuncheddu - dalla dipendenza economica, la ferita che frena lo sviluppo e condanna l’Isola a un’eterna subalternità». Prima i fenici, i cartaginesi e i romani, ora nuovi “conquistatori”, in arrivo dal Continente, incamerano ricchezze e risorse che spetterebbero ai sardi. Nel dibattito, moderato da Ambra Pintore, presente l’arcivescovo Giuseppe Baturi, l’attenzione è stata rivolta a questo circuito perverso che - ha ribadito Zuncheddu - è il vero nodo da sciogliere per cominciare a delineare orizzonti di riscatto e di vera crescita sociale ed economica. Don Emanuele Meconcelli, direttore del College, ha introdotto il dialogo: «Vogliamo che i nostri ragazzi siano dei bravi studenti, ma nutriamo il desiderio di accendere l’interesse per tutto quello che succede attorno a loro, in Sardegna, in Italia e nel mondo, perché solo in questo modo potranno far valere la competenza specifica, acquisita nel corso della formazione universitaria».

Il dialogo

Dalla sala, molto affollata, tante voci che hanno contribuito ad arricchire il quadro. Lorenzo Loi, originario di Terralba, che studia Fisica, spiega che «il libro è un utile strumento per capire quello che bisogna fare, con una certa urgenza, per migliorare la situazione. L’autore espone le possibili opzioni per invertire la rotta e indirizzare nella giusta direzione il cammino della Sardegna. In certi punti non concede spazio al politicamente corretto. Ho gradito la schiettezza e la sincerità».

Luca Solinas, di San Pantaleo, futuro ingegnere biomedico, mette in evidenza «l’analisi molto critica sulla politica economica delle classi dirigenti sarde con particolare riferimento alle scelte su import ed export e agli errori strategici legati alla tassazione di alcune merci che noi esportiamo e dalla cui vendita dovremmo ricavare guadagni sostanziosi, in primis i prodotti petroliferi che rappresentano quasi il 90% del nostro export. Quello che sorprende di più è il fatto che la Sardegna, potenzialmente, potrebbe incassare ogni anno tra i 4 e i 5 miliardi di accise, ma alla fine guadagna meno di un miliardo. Sono soldi che potrebbero essere destinati al miglioramento dei servizi sanitari e all’istruzione. Un altro aspetto del libro che mi ha particolarmente colpito», aggiunge lo studente, «è la riflessione sul fenomeno dell’emigrazione di molti giovani sardi, la maggior parte dei quali con la laurea, costretti a lasciare, con dispiacere, l’Isola perché non ci sono sbocchi professionali che facciano emergere i loro talenti».

Il messaggio

Da Francesco Dolfi, nuorese, che studia Fisica, Sebastiano Addis, algherese, futuro ingegnere, Nicolò Inzaina, di Calangianus, che frequenta Lettere, e da Alessandra Ragas, di Porto Torres, laureanda in Lingue, altri punti di vista. Gli sguardi rivolti alle aspirazioni di ragazze e ragazzi. Per tutti il messaggio che è il cuore del libro, su cui si è soffermato anche l’arcivescovo Giuseppe Baturi: «Assecondate sogni e vocazioni, studiate e affrontate le sfide».

RIPRODUZIONE RISERVATA