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Lula-Onanì
22 ottobre 2026 alle 00:23

Coltivano marijuana: due arresti 

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Ancora piantagioni di droga nel Nuorese. I carabinieri della compagnia di Bitti, nelle scorse settimane, hanno scoperto due distinte piantagioni illegali di marijuana nelle campagne di Onanì e Lula. Ad Onanì è stata individuata un’estesa area nascosta tra la fitta vegetazione, adibita a coltivazione illegale composta da circa 1.900 piante di cannabis indica, in avanzato stato di maturazione e pronte per un’imminente raccolta. All’interno del sito, i carabinieri hanno sorpreso Arcangelo Pintus e Antonio Daga, entrambi di Lula, intenti a curare l’illecita coltura e li hanno arrestati in flagranza. La piantagione era servita da un sistema di irrigazione. A Lula invece i carabinieri della stazione hanno individuato una piantagione di circa mille piante di marijuana, denunciando un’altra persona in stato di libertà. Le piante sono state estirpate per la successiva distruzione.

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