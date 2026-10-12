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Solarussa, Zerfaliu.
13 ottobre 2026 alle 00:10

Coltiva marijuana vicino a un vecchio ovile: denunciato 

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Quattro pezzi di terra con altrettante piantagioni di “cannabis indica” riparati da un canneto, un impianto di irrigazione artigianale e una quinta area utilizzata come essiccatoio: questa è la scoperta eda parte della polizia durante un controllo in un terreno agricolo tra Solarussa e Zerfaliu, un tempo utilizzato come ovile.

Dopo la scoperta è scattata la denuncia per un uomo ritenuto responsabile della gestione della coltivazione e della detenzione della droga.

«All’interno di una baracca presente sullo stesso fondo, utilizzata anche come ricovero per gli attrezzi, gli operatori hanno rinvenuto quasi dieci chilogrammi di marijuana già sbocciolata, ossia con le infiorescenze separate dai rami, e occultata nella struttura – si legge in una nota inviata dalla Questura - Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sostanza costituiva il prodotto di almeno 250 piante già tagliate e fatte essiccare».

Ovviamente gli agenti della polizia di Oristano hanno svolto una perquisizione anche nella casa dell’uomo dove sono state trovate ulteriori infiorescenze di cannabis, già pronte per essere destinate allo spaccio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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