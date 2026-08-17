Coltello in tasca dopo una lite, denunciato un operaio 

In tasca un coltello a serramanico lungo una trentina di centimetri: arma trovata in possesso di un operaio di 39 anni fermato domenica sera a Decimomannu dai carabinieri della stazione intervenuti dopo l’arrivo di una segnalazione riguardo una persona particolarmente agitata in centro dopo aver avuto una lite con qualcun altro.

I militari hanno subito individuato l’uomo di cui si parlava, l’hanno fermato e perquisito e hanno trovato il coltello. Così l’operaio, che risiede in un paese vicino, è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

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