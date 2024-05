Coltello alla gola dell’assistente sociale arrestata una donna 

Si è recata in Comune armata di coltello e lo ha puntato al collo di un’assistente sociale. Momenti di terrore l’altro ieri a Mores, negli uffici dei Servizi Sociali, in pieno pomeriggio, quando una donna di 54 anni, residente in paese, ha prima inveito contro gli impiegati presenti, lamentando l’interruzione del servizio di assistenza domiciliare, dopodiché ha tirato fuori dalla borsetta una lama di 33 centimetri che si era portata da casa, con la quale ha minacciato di morte un’assistente. La donna, infatti, ha appoggiato il coltello contro la gola della prima malcapitata che gli è venuta sotto tiro, reclamando quelli che riteneva essere i propri diritti. Un vigile urbano e un funzionario amministrativo hanno tentato di bloccarla, ma sono stati aggrediti e minacciati a loro volta.

I carabinieri della stazione di Mores e della radiomobile si sono materializzati negli uffici dopo pochi minuti, allarmati tramite una telefonata al 112, ma la donna si era ormai allontanata a piedi da Piazza Padre Paolo Serra. I militari, però, in breve tempo sono riusciti comunque a rintracciarla presso la sua abitazione e qui è stata dichiarata in stato di arresto. La 54enne, ben nota all’interno degli uffici comunali in quanto era stata più volte assistita dai Servizi Sociali, ha trascorso la notte nel carcere di Bancali, a Sassari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Deve rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

