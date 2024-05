«Coltelli sardi, l’arte non morirà» 

Nel cuore di Capoterra, tra antiche tradizioni e maestria artigianale, si cela un mondo affascinante fatto di materiali provenienti da terre lontane e abilità tramandate di generazione in generazione. Qui, tre artigiani - Samuele Piano, Marco Mura e Pierluigi Fenu - intrecciano storie millenarie con le loro mani sapienti, dando vita a vere opere d'arte: i coltelli sardi. Nei laboratori ricavati nelle loro abitazioni, questi maestri coltellinai lavorano perpetuando un'arte antica che continua a incantare e stupire. In questo affascinante mondo, una figura emerge con particolare risalto: Pino Garau, figura venerata del passato, custode e tramite di una tradizione che, da Capoterra all'Italia intera, continua a brillare.

Uno sguardo al passato

I coltelli sardi sono il risultato di una lunga tradizione che ha le sue radici negli uomini che un tempo lavoravano il ferro in questo territorio, come racconta Samuele Piano, 49 anni, maestro della Corporazione sarda coltellinai: «A Capoterra furono i mastri ferrai a dare inizio a questa attività. Nonostante l'assenza di una tradizione locale ben definita, oggi il nostro impegno è preservare questo patrimonio. Non dobbiamo permettere che la nostra arte cada nell'oblio».

Il circuito

La passione che anima i tre coltellinai ha portato loro numerose soddisfazioni, soprattutto nel circuito artistico italiano. «La mostra di Perugia rimarrà sempre nel mio cuore», ricorda con emozione Marco Mura, 64 anni, coltellinaio dal 1990. «Un anno ho vinto il premio come miglior coltello della mostra; il manico era ricavato dagli zoccoli di cavallo e aveva un colore particolare. Un giorno ho riprodotto il classico coltello perugino, fu talmente apprezzato che l'organizzatore lo fotografò e lo espose per sfidare i perugini a replicare un pezzo unico come avevo fatto io. Nessuno ci riuscì».

Ma c'è anche chi, come Pierluigi Fenu, 45 anni, coltellinaio dal 2009, sogna di portare le proprie creazioni oltre i confini nazionali. «In Sardegna ci sono mostre importanti, ma sogno di esporre a Parigi», confida Fenu, «dove arrivano espositori da tutto il mondo. In futuro mi piacerebbe spaziare tra le mie creazioni e far conoscere l'arte dei coltelli sardi anche al di là delle nostre frontiere».

Le difficoltà

In questo mondo esistono anche difficoltà, soprattutto quando si vive in un'isola e i materiali devono essere importati da luoghi lontani. «Siamo distanti dai fornitori», spiega Fenu. «Alcuni pezzi ci arrivano addirittura dal Sud Africa e tempistiche e le spese di spedizione ci costringono a compiere dei sacrifici», specifica Piano. I coltellinai creano con corna di mufloni, ossa di cammello e denti di mammut, materiali preziosi che richiedono grande attenzione nella lavorazione. «Sbagliare e rovinare un legno particolare o un corno può significare anche buttare via centinaia di euro», sottolinea Mura.

Il futuro? «Sono ottimista, qualche giovane si avvicina a questo mondo», sorride Piano. «Consiglierei di non abbattersi al primo ostacolo, perché ce ne saranno tanti, e di farlo con passione».

