Coltelli e violenza, sgominata la gang 

La Polizia ha sgominato la banda armata di giovanissimi stranieri che stava creando non pochi problemi alla Marina e sui mezzi pubblici. I fermi per l’aggressione, con coltello, diventata rapina di una settimana fa sono diventati sei: gli ultimi due arrestati dagli investigatori della Mobile e degli agenti delle Volanti, in collaborazione con il personale del commissariato di Iglesias, sono un 17enne tunisino e un 16enne algerino. Si aggiungono al maggiorenne algerino e ai due minorenni egiziani bloccati mercoledì e all’arresto, in flagranza, del 18enne algerino il giorno del pestaggio.

La paura

Non è stato semplice arrivare a praticamente tutti i componenti del gruppo. E anche il fermo degli ultimi due giovanissimi è stato movimentato. Quando i poliziotti sono arrivati nella comunità del Sulcis-Iglesiente che li ospita, uno ha cercato di opporsi. E sotto il materasso aveva nascosto anche un coltello, poi sequestrato. I due minorenni (uno difeso dall’avvocato di fiducia Alessandro Falconi e uno da quello d’ufficio Maria Paola Fenu) sono stati accompagnati nel penitenziario minorile di Quartucciu. Oggi l’interrogatorio di garanzia. Convalidato intanto il fermo del 22enne (anche lui assistito da Falconi) finito in carcere mercoledì. Anche lui aveva con sé un coltello. (m. v.)

