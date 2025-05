Coltellate tra minori in casa: un ferito 

Nel culmine di una lite tra minori, un ragazzino è stato raggiunto alla spalla da una coltellata. Subito soccorso dai familiari e da un’ambulanza del 118, per fortuna le sue condizioni non sono gravi: i medici gli hanno assegnato una prognosi di pochi giorni.

L’allarme

Non è ancora chiara la dinamica del ferimento di un minorenne avvenuto ieri pomeriggio in un’abitazione del centro abitato di Quartu. Per la massima tutela dell’identità dei protagonisti, tutti giovanissimi, il giornale ha deciso di non fornire alcun elemento utile al loro riconoscimento. Resteranno celati, dunque, sia il luogo dove si sono verificati i fatti che l’età dei protagonisti. Quello che è possibile raccontare è che la coltellata sarebbe arrivata all’apice di un banale litigio tra i ragazzini, quando uno dei due si era voltato. La lama ha provocato un taglio netto che è stato giudicato non grave dai sanitari, tanto che all’ospedale è stata poi data una prognosi di circa una settimana.

I soccorsi

A dare l’allarme è stato uno dei familiari del ferito, intervenuto subito per tamponare la fuoriuscita del sangue. Composto il 118 e segnalato l’episodio alla centrale operativa del Pronto intervento, sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti sia un’ambulanza che le volanti della Polizia. Della vicenda si sta occupando il Commissariato di pubblica sicurezza di Quartu che, come prevedono le norme in casi come questo, ha iniziato gli accertamenti per poi inoltrare una informativa alla Procura dei Minori. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti per capire cosa fosse accaduto: a quanto pare, ma le bocche restano ovviamente cucite, l’accoltellamento sarebbe avvenuto al termine di un banale litigio tra ragazzini.

La prognosi

Come già detto, all’arrivo del mezzo medicalizzato del 118 il ferito è stato subito soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale, così da verificare che la lama non avesse provocato lesioni serie a muscolo o tendini. Alla fine il minore è stato curato e dimesso in serata. Non si conoscono altri dettagli sull’accaduto né è possibile fornire ulteriori elementi per l’indispensabile necessità di proteggere l’identità dei protagonisti. Le indagini sono ancora in corso. Nelle prossime ore, letta l’informativa, la Procura Minorile valuterà come procedere e se attivare un sostegno per i giovanissimi protagonisti. (fr.pi)

RIPRODUZIONE RISERVATA