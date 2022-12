Coltellate tra migranti: due feriti  

Coltelli e sangue ieri mattina nel centro d’accoglienza migranti a Predda Niedda. A fare da cornice all’episodio la Strada 25, via interna della zona industriale, e un caseggiato su due piani dove tre persone si sono affrontate scatenando una rissa poco prima delle 8.30. Sono tutti di nazionalità pakistana, ospiti della struttura distante un centinaio di metri, in linea d’aria, dal centro commerciale Il Vialetto.

La lite

Sarebbero stati “futili motivi”, secondo quanto riferito, a far esplodere lo scontro tra il trio di stranieri che dalle parole sono presto passati ai coltelli. Con un paio dei contendenti colpiti dalla lama e per questo trasportati in codice rosso dall’ambulanza del 118 fino al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Un ventunenne presentava diverse ferite sia alla testa che al torace mentre l’altro, il giovane di 25 anni, accusava una piccola lesione al torace e altre due, di lieve entità, alla spalla destra. Nessuno dei ricoverati è in pericolo di vita mentre il terzo, ventiseienne, è stato trattenuto per alcune ore in questura e poi si è fatto medicare.

Gli accertamenti

Gli agenti della polizia di Stato sono stati i primi a intervenire con una Volante, seguiti poco dopo dagli uomini della squadra mobile per indagare sulla dinamica dei fatti. Per compiere la ricostruzione si è però reso necessario l’intervento degli interpreti perché nessuna delle persone coinvolte è in grado di parlare la lingua italiana. A tarda sera è arrivata poi la decisione della Procura, che ha denunciato a piede libero i tre protagonisti della zuffa, che ha avuto luogo in una delle ultime strutture aperte in città destinate all’ospitalità dei migranti.