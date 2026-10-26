Coltellate senza un motivo 

Dal carcere con una coltellata da spiegare. Udienza di convalida, stamattina a Bancali, per Alessio Tonzanu, accusato del tentato omicidio di un 17enne alle 2 della scorsa domenica notte tra via Marghinotti e via Sorso raggiunto al fianco con un fendente ancora senza perché. E chissà se davanti al gip Giuseppe Grotteria il 19enne, difeso dal legale Gianluigi Poddighe, ne darà uno o diversi, o nessuno, rincorso dall’ipotesi di reato formulata dal pm Giovanni Dore. Identica a quella del luglio 2025 quando a Sennori ferì in modo grave un 21enne, il coltello pure allora affilata proiezione di volontà nebulose. Sfoderato di nuovo due giorni fa al culmine di una rissa tra circa dieci ragazzi, vicino al locale Le Iene, arma magari portata con sé per “risolvere” un alterco precedente con la vittima. Su questo aspetto le risposte potrebbero venire dai cellulari dei due ma, al momento, non risulta che ne sia stato disposto il sequestro.

In comunità

Premeditato o estemporaneo il gesto ha in ogni caso causato un’operazione chirurgica per il minorenne, il quale resta in prognosi riservata ma che sarebbe fuori pericolo. E vista la coincidenza dei due episodi ci si interroga su una recidiva che parrebbe smentire le possibilità di una riabilitazione. Tonzanu infatti, oltre alla detenzione in carcere fino allo scorso febbraio, aveva ottenuto di scontare la misura alternativa nella Comunità per detenuti a San Giorgio, gestita da don Gaetano Galia, cappellano della Casa Circondariale. «È rimasto da noi 5 mesi - ricorda il sacerdote - In tutto questo tempo non ha dato alcun problema. Mai visto violento o aggressivo». Nessuna traccia in Alessio di gioventù ribelle, e invece un’accettazione del sistema di regole stabilito nella struttura alla periferia cittadina. «Ha bisogno di persone adulte che lo aiutino. Da noi è stato trattato con affetto ma anche in modo fermo. E lui ci ha sempre seguito anche quando doveva lavorare o fare le pulizie». Uno scenario in antitesi con quello che ha macchiato di sangue via Marghinotti, come se venissero da due persone diverse. «Faccio il prete, non lo psicologo. Ma posso dire che, per quanto visto in quei mesi, il ragazzo ha bisogno di un sostegno». E invece ora inizia un ulteriore iter giudiziario, che si affianca a quello sennorese, prossimo all’avvio con un’altra udienza preliminare, in programma a metà novembre.

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