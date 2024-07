Coltellate in strada, 33enne uccisa 

Bergamo. È stata lei stessa, colpita da alcune coltellate in mezzo alla strada, mentre camminava da sola in tarda serata in via Castegnate a Terno d'Isola, a chiedere aiuto al 112. Al telefono aveva detto: «Aiuto, sono stata accoltellata». Ma nonostante i soccorsi tempestivi, Sharon Verzeni, estetista di 33 anni è morta ieri mattina al Pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'era stata trasferita in condizioni disperate con l'ambulanza del 118.

Il mistero

Chi l'abbia ammazzata e soprattutto perché, resta un giallo: la donna è stata aggredita lunedì, poco dopo mezzanotte. Da capire se si sia trattato di un agguato, se l'autore è qualcuno che conosceva o piuttosto una persona che ha incontrato per strada per caso. Sharon era solita camminare la sera, approfittando delle temperature meno afose di questa calda estate. Viveva con il compagno, che era a casa. Terno è un Comune di circa ottomila abitanti dell'Isola bergamasca, zona cosi chiamata perché compresa tra due fiumi, l'Adda e il Brembo.

Il soccorso

L’altra notte le grida d'aiuto della Verzeni sono state sentite da alcuni passanti, che hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118. Sul posto sono state inviate una automedicalizzata e una ambulanza. La donna, che lavorava come estetista a Bottanuco - il suo paese d'origine dove abitava fino a tre anni fa, a dieci minuti di distanza da Terno - non avrebbe però dato indicazioni ai soccorritori su quanto successo, visto che il suo quadro clinico si è rapidamente aggravato.

Le indagini

Al momento non ci sono indagati per la morte della 33enne e gli inquirenti lanciano un appello a chiunque avesse informazioni utili. Nei prossimi giorni è invece fissata l’autopsia che servirà a chiarire il numero esatto di coltellate e quali hanno ucciso la donna. Ieri i carabinieri hanno anche cercato a lungo l'arma del delitto, che si presume possa essere stata buttata in zona dall'assassino. Il sindaco di Terno, Gianluca Sala, ha detto che «l'Amministrazione ha già messo a disposizione della Procura i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ci auguriamo possano contribuire concretamente a ricostruire la verità sulla tragedia». La magistratura ha raccomandato a «tutti i cittadini di non conferire i rifiuti sino al 3 agosto per favorire il corretto svolgimento delle indagini».

