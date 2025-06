Coltellate fra rider: pachistano ferito davanti al fast food 

È finita nel sangue una lite fra tre rider (i giovani in bicicletta o in moto che consegnano nelle case i cibi preparati da pizzerie e ristoranti), ieri pomeriggio in via Bacaredda. In pochi minuti sono intervenute le pattuglie della Squadra volante, che hanno bloccato uno degli aggressori, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono gravi.

La ricostruzione del fatto di sangue non è stata facile. Lo spiazzo della stazione di servizio Eni in via Bacaredda è un luogo di ritrovo per i rider che in quel momento non hanno commesse da consegnare. Lì si trova un McDonald’s, che negli orari non di pranzo o cena riceve comunque ordinazioni che i rider consegnano a domicilio.

Davanti a diversi colleghi sardi, un pachistano e un afgano hanno litigato con un altro pachistano, che è stato ferito con un coltello e, a quanto sembra, anche con un paio di forbici. Ad avvertire la Squadra volante della Questura, coordinata dal dirigente Massimo Imbimbo, sono stati i dipendenti del fast food e i colleghi rider sardi dei tre contendenti. Diverse pattuglie della polizia sono arrivate e hanno arrestato i due presunti aggressori. La vittima, soccorsa dal 118, è stata portata in ospedale. Non è grave. (l. a.)

