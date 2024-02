Coltellate fra ragazzi, la sentenza 

La lite fra due ventenni era finita a coltellate. Uno aveva rimediato ferite gravi all’addome e alla coscia, l’altro l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è chiusa ieri al Tribunale di Oristano: Michele Vacca, 22 anni di Masullas, ha patteggiato 3 anni e 10 mesi, più un acconto sul risarcimento danni (che dovrà poi essere definito in sede civile) e le spese legali.

La storia

La vicenda risale al 26 giugno 2022: dopo una serata in un locale sulla costa di Arborea, fra i due ragazzi (che sembra non si conoscessero nemmeno) scoppiò un battibecco per futili motivi. Poi arrivati nei parcheggi tra la strada 26 e la 27, i due avrebbero ripreso a litigare. Toni sempre più alti, all’improvviso Michele Vacca tentò di colpire il 21enne di Terralba al collo con un coltello a serramanico, poi i fendenti all’addome e alla gamba. Subito dopo il 22enne si allontanò mentre il 20enne ferito, originario di Terralba, venne soccorso e accompagnato d’urgenza al San Martino, dove venne sottoposto a un intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri rintracciarono Vacca e scattò l'arresto.

Il processo

La difesa con l’avvocato Rinaldo Saiu ha scelto la strada del patteggiamento, insistendo su una serie di attenuanti generiche. In un primo momento con la pm Silvia Mascia era stata concordata una pena di 3 anni e mezzo ma il legale di parte civile Patrizio Rovelli (sostituito ieri in aula dall’avvocata Marina Caria) aveva fatto notare che si trattava di una pena incongrua per un fatto grave come un tentato omicidio (e anche l’acconto sul risarcimento del danno era parso irrisorio), con tre coltellate che avrebbero potuto avere conseguenze irreparabili. La giudice Federica Fulgheri aveva chiesto di rimodulare la pena in senso crescente, da qui la proposta di 3 anni e 10 mesi che ieri è stata accolta dalla giudice. La parte civile anche ieri ha ribadito le proprie posizioni, ora giocherà la carta del risarcimento in sede civile.

