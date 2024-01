Coltellate davanti al bar della stazione 

È accaduto tutto in pochi attimi: prima la lite verbale vicino alla sala d’attesa, poi una violenta colluttazione sul piazzale antistante il bar della stazione ferroviaria di Villamassargia davanti agli sguardi atterriti di alcuni autisti di bus e della compagna del titolare del bar. È spuntato anche un coltello che ha ferito al capo il gestore del locale, Massimo Collu, lasciandolo in una pozza di sangue mentre il feritore ha raggiunto una macchina con il motore già acceso e si è dato alla fuga. Dopo l’applicazione di 6 punti di sutura e una notte trascorsa in osservazione all’ospedale Sirai di Carbonia, sabato mattina il ferito è potuto tornare a casa per recarsi alla stazione dei carabinieri di Villamassargia dove ha sporto denuncia nei confronti del feritore che, stando alle accuse del ferito, sarebbe un trentenne di Domusnovas che già conosceva e che recentemente aveva dovuto allontanare più volte dai locali della stazione.

L’aggressione

«Tutto sommato sto bene, mi è stata data una prognosi di 12 giorni», racconta al telefono Massimo Collu, 51 anni. Un vistoso turbante gli ricorda il fattaccio accaduto intorno alle 20.30 di venerdì mentre si accingeva ad abbassare le serrande dell’attività. Non era la prima volta che sia Collu che alcune ragazze incaricate delle pulizie notavano uno strano via vai di giovani nelle ore serali. È lo stesso Collu a riscostruire i fatti di venerdì: «Ho riconosciuto il giovane in compagnia di un altro nella sala d’attesa. L’avevo già allontanato più volte. Lui si è voltato e mi ha lanciato insulti e minacce mentre l’amico provava a portarlo via». L’alterco si trascina fino al piazzale davanti al bar. «Finiamo a terra - continua Collu - e noto che estrae un coltello. Cerco di proteggermi ma vengo colpito alla testa e lui fugge subito in macchina a bordo di una Panda rossa».

I soccorsi

Sono gli autisti di alcuni bus sostitutivi a soccorrere Collu e chiamare un’ambulanza che arriva da Domusnovas e presta le prime cure per poi portare il ferito al Sirai di Carbonia. Il bar è rimasto chiuso sia sabato che ieri. «Ma domani (oggi, ndr) - annuncia Massimo Collu, nel frattempo raggiunto da tanti attestati di solidarietà - riaprirò». Chiederà di installare le telecamere sia nel piazzale che nei parcheggi della stazione. «Le abbiamo solo dentro il bar ma non bastano. Qua non era mai successo nulla ma ultimamente stanno cambiando le cose. Giorni fa è stata anche rubata una macchina dal parcheggio».