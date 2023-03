Coltellate allo zio: «Voleva violentarmi» 

La lama del coltello ha raggiunto la parte destra dell’addome, attraversando fegato e polmoni. È stato l’unico fendente che ha colpito un allevatore di 58 anni, residente a Bari Sardo, finito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei. È in prognosi riservata. La persona che lo ha ferito è una nipote di 36 anni, originaria di Jerzu, figlia della sorella dell’uomo, che ora è indagata per tentato omicidio. Ma la vittima, secondo la versione raccontata ai carabinieri della compagnia di Lanusei delegati alle indagini dal sostituto procuratore titolare dell’inchiesta, Valentina Vitolo, avrebbe colpito lo zio per difendersi da un tentativo di violenza sessuale. La ricostruzione dei fatti, avvenuti in un ovile nella zona di Santa Cecilia, presenta ancora molti lati oscuri.

I fatti

L’episodio è accaduto pochi minuti dopo la mezzanotte, tra domenica e ieri. Dopo un fine settimana trascorso nel casolare di campagna insieme allo zio e alla compagna di lui, la 37enne stava sbrigando le ultime faccende in cucina quando l’uomo le si sarebbe fatto incontro. Sono stati momenti concitati. L’allevatore avrebbe fatto qualche avance di troppo verso la giovane donna e tra i due ci sarebbe stato anche un contatto ravvicinato tra il piano cottura e il lavandino. Contatto non gradito alla nipote che lo avrebbe respinto più volte, fino a restare intrappolata in un punto da cui non poteva più scappare. La donna sarebbe riuscita a impugnare un coltello colpendo all’addome lo zio, che è stramazzato a terra. È stata la stessa ragazza, che nel frattempo è riuscita a barricarsi in bagno, ad allertare i carabinieri, arrivati nel casolare diventato teatro del tentato omicidio. Reato che si sarebbe consumato, almeno secondo i racconti della donna formalizzati con una denuncia nei confronti dello zio, dopo aver subito un tentativo di violenza sessuale. Dunque il suo sarebbe stato un tentativo di difesa per evitare di essere stuprata. Intanto però sul registro degli indagati, istruito ieri mattina, il magistrato inquirente ha accostato al nome della ragazza il tentato omicidio come ipotesi di reato. Nello stesso faldone figura anche la denuncia depositata dall’indagata, assistita dall’avvocato Maurizio Corda.

Le condizioni

Per mettere a verbale la versione dello zio occorrerà attendere il decorso del quadro clinico. Al momento l’uomo è ricoverato nella Rianimazione del Nostra Signora della Mercede dove durante la notte è arrivato in codice rosso a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni sono critiche e i medici si sono riservati la prognosi. Il personale sanitario ha provveduto a tamponare la ferita e ieri mattina il paziente è stato sottoposto a una tac per ottenere un’immagine più chiara dell’intero complesso analizzato.