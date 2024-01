Coltellate alla Marina, altri tre in manette 

Una spedizione punitiva per vendicare l’accoltellamento di un loro amico, ferito nella serata di mercoledì 24 gennaio in via Baylle da due algerini al termine di un violento litigio. Questo, secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, sarebbe stato il movente che – il giorno successivo – avrebbe spinto tre tunisini, tutti di età compresa tra i 25 e i 27 anni, a dare la caccia per le vie del quartiere Marina gli altri algerini ritenuti complici della prima aggressione. Una caccia all’uomo culminata nel pestaggio e nel ferimento al volto e al torace, sempre con dei coltelli, di altri due giovani nordafricani. Ora, nel giro di pochi giorni, gli investigatori della Questura, coordinati dal primo dirigente Emanuele Fattori, hanno arrestato i tre tunisini, mentre i due diciottenni algerini presunti autori della prima aggressione erano già stati identificati e arrestati nei giorni scorsi.

I tre arresti

Si è conclusa ieri mattina con tre fermi disposti dal pubblico ministero Enrico Lussu l’indagine-lampo della Squadra Mobile sui tre gravissimi episodi di violenza avvenuti in meno di due giorni nelle strade del rione che si affaccia sul porto. Gli ultimi arrestati, richiedenti asilo e ospiti del centro per immigrati di Monastir, sono stati identificati attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza di vari locali di via Napoli, la strada dov’è avvenuto l’inseguimento e il ferimento. Una delle vittime ha rischiato di perdere la vita perché raggiunta da varie coltellate. Per questa ragione il pm Lussu ha contestato il tentato omicidio. I tre ragazzi sono stati trasferiti nel carcere di Uta a disposizione del giudice per le indagini preliminari che dovrà convalidare gli atti e decidere se disporre una misura cautelare.

Tre chili di marijuana

Nel corso delle perquisizioni effettuate al momento del fermo, gli investigatori hanno trovato sia i vestiti che i coltelli utilizzati per la prima aggressione. La Polizia ha poi recuperato anche tre chili di marijuana, il cui possesso è stato contestato a due dei tre indagati. Nei giorni scorsi, invece, gli uomini della Mobile avevano fermato – sempre per tentato omicidio – i presunti autori dell’aggressione avvenuta venerdì 24 gennaio in via Baylle, quando un 25enne tunisino era stato accerchiato e rapinato del telefonino, per poi essere raggiunto da un fendente alla gola. Si tratta di due algerini appena maggiorenni.

Il terrore nel rione

Domenica mattina una cinquantina di residenti e commercianti del quartiere si sono dati appuntamento in piazza Sant’Eulalia per chiedere più sicurezza, dopo i gravissimi episodi che hanno terrorizzato il rione. «Gli investigatori della Squadra Mobile hanno lavorato da subito su quanto accaduto nei due giorni alla Marina», si complimenta il questore Paolo Rossi, «In tempi rapidi i responsabili dei fatti di sangue sono stati identificati: si tratta di cittadini stranieri algerini e tunisini. Mi hanno voluto fare un piccolo regalo prima della mia partenza». Da oggi Rossi sarà in pensione dopo 42 anni di lavoro nella Polizia: «Cagliari e la Sardegna avranno un posto speciale nel mio cuore». Il suo posto Rossana Lavezzaro, prima donna a ricoprire il ruolo di questore in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA