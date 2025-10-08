Coltellate alla madre: perizia psichiatrica per Pier Luigi Mura 

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica Pier Luigi Mura, 62 anni, di Guspini, rinchiuso in carcere da domenica sera con l’accusa di aver tentato di uccidere sua madre Maria Pia Polato, 83 anni, colpita al volto da una o due coltellate: lo ha disposto la gip Giulia Tronci al termine dell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta ieri mattina a Uta. Il perito sarà il dottor Andrea Martella, al quale l’incarico sarà conferito domani. Accolta, dunque, la richiesta dell’avvocato Giuseppe Ledda, difensore di Mura: quest’ultimo, del resto, è in cura da tempo presso il Centro di salute mentale di Sanluri.

Restano «in equilibrio precario», a quanto trapela dalla direzione sanitaria dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, le condizioni di salute dell’anziana: la donna «è stabile» ma grave. Ha subito una frattura alle ossa del volto: un trauma che incide su un quadro medico già complicato dalla disabilità, dall’età e da altre patologie pregresse. I medici, che non hanno ancora sciolto la prognosi, ieri ipotizzavano comunque un prossimo trasferimento dalla Rianimazione ad «altra unità operativa».

Mura, invece, per il momento resta nel carcere di Uta, anche se il giudice ha disposto che l’amministrazione penitenziaria possa individuare una struttura alternativa dove l’uomo possa essere comunque a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sette mesi fa era stato assolto dall’accusa di aver minacciato sua madre puntandole contro un coltello e conficcandoglielo nel cuore: un episodio di cinque anni fa che, purtroppo, farebbe parte di una serie di esplosioni di violenza spesso indirizzate contro l’anziana. (m. n.)

