VaiOnline
Guspini.
09 ottobre 2025 alle 00:39

Coltellate alla madre: perizia psichiatrica per Pier Luigi Mura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica Pier Luigi Mura, 62 anni, di Guspini, rinchiuso in carcere da domenica sera con l’accusa di aver tentato di uccidere sua madre Maria Pia Polato, 83 anni, colpita al volto da una o due coltellate: lo ha disposto la gip Giulia Tronci al termine dell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta ieri mattina a Uta. Il perito sarà il dottor Andrea Martella, al quale l’incarico sarà conferito domani. Accolta, dunque, la richiesta dell’avvocato Giuseppe Ledda, difensore di Mura: quest’ultimo, del resto, è in cura da tempo presso il Centro di salute mentale di Sanluri.

Restano «in equilibrio precario», a quanto trapela dalla direzione sanitaria dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, le condizioni di salute dell’anziana: la donna «è stabile» ma grave. Ha subito una frattura alle ossa del volto: un trauma che incide su un quadro medico già complicato dalla disabilità, dall’età e da altre patologie pregresse. I medici, che non hanno ancora sciolto la prognosi, ieri ipotizzavano comunque un prossimo trasferimento dalla Rianimazione ad «altra unità operativa».

Mura, invece, per il momento resta nel carcere di Uta, anche se il giudice ha disposto che l’amministrazione penitenziaria possa individuare una struttura alternativa dove l’uomo possa essere comunque a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sette mesi fa era stato assolto dall’accusa di aver minacciato sua madre puntandole contro un coltello e conficcandoglielo nel cuore: un episodio di cinque anni fa che, purtroppo, farebbe parte di una serie di esplosioni di violenza spesso indirizzate contro l’anziana. (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 