Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce 

«Lo vedi questo? Te lo ficco nel cuore. Ti ammazzo!». Pier Luigi Mura sta in piedi davanti al tavolo, stringe in mano un coltello e grida contro la madre che si è appena affacciata alla cucina dell’appartamento di famiglia in via Cavour, a Guspini, per fare colazione. No, non è quel che è accaduto domenica sera quando il sessantaduenne – da anni in cura al centro di salute mentale di Sanluri – ha ferito con un fendente al viso la mamma Maria Pia Polato, invalida, 83 anni. O, almeno, non è certo che le parole pronunciate dall’uomo siano le stesse. Quel che è certo è che queste sono le frasi messe nero su bianco dai carabinieri in occasione dell’aggressione verbale subita dalla donna il 16 settembre 2020. Ne sono arrivate molte altre e in seguito a un episodio avvenuto nel giugno del 2022, si è celebrato persino un processo per maltrattamenti sempre nei confronti della madre: Pier Luigi Mura è stato assolto, lo ha deciso il tribunale con la sentenza pronunciata il 6 marzo scorso. Domenica è accaduto quello che l’anziana, le cui condizioni di salute nel frattempo sono peggiorate e che per questo aveva lasciato la casa di riposo in cui si era rifugiata ad Arbus, temeva da anni. Un litigio esploso con ogni probabilità per le questioni di sempre (i soldi per le sigarette o le incombenze quotidiane) è finito con uno o due fendenti al viso. A chiedere aiuto è stata proprio la donna: quando i carabinieri sono arrivati l’hanno trovata ferita. Maria Pia Polato è stata trasportata d’urgenza prima al Pronto Soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria a San Gavino, dove i medici hanno stabilizzato le sue condizioni, e poi al Santissima Trinità di Cagliari nel reparto di Rianimazione: è gravissima, anche perché il suo stato di salute era già molto compromesso. Il figlio è in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Ad alto rischio

Maria Pia Polato si muoveva da tempo su una sedia a rotelle e sapendo di essere in pericolo, la mattina del 30 giugno di tre anni fa, pochi giorni dopo l’ennesima chiamata al 112, si era trasferita nella casa per anziani L’isola del sole ad Arbus. «Ho deciso di venire qui in quanto a casa non riuscivo più a stare per paura di reazioni violente da parte di Pier Luigi», ha fatto mettere a verbale dai carabinieri dicendo tuttavia di non voler sporgere denuncia. Durante le indagini seguite a quell’aggressione, nel giugno del 2022, vennero sentite anche le figlie, il genero e altre persone informate sui fatti. Nelle loro parole il racconto di una situazione che si era fatta complicata da quando Pier Luigi Mura, dopo aver trascorso diversi anni nel nord Italia, aveva fatto rientro in paese. I rapporti già tesi con la famiglia sono andati via via peggiorando a causa delle continue esplosioni di rabbia dell’uomo, in particolare nei periodi in cui le terapie non venivano seguite come prescritte dai medici. Da qui le minacce sempre più frequenti: a farne le spese soprattutto la madre che dopo il lungo periodo di lontananza durante il quale con il figlio non aveva quasi nessun rapporto, decise di riprenderlo in casa. I primi quattro o cinque mesi di convivenza sarebbero andati abbastanza bene, ma dal 2020 in poi la situazione è precipitata fino alla fuga della donna nella casa di riposo ad Arbus. L’unico luogo in cui si sentiva al sicuro ma dal quale era andata via per fare rientro in via Cavour.

Il paese

La notizia di quanto accaduto ha sconvolto Guspini, paese dove la famiglia Mura, che per anni è stata proprietaria di una rivendita di mangimi, è molto inserita in diverse iniziative per la comunità.

(ha collaborato

Mauro Serra)

