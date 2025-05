Coltellate alla madre, arrestato 

La lite furiosa, la coltellata alla madre infine l’arrivo in carcere. È finita così la serata di violenza a Torangius: Federico Carta, 32 anni, è stato arrestato dalla polizia, deve rispondere di lesioni e maltrattamenti in famiglia. Nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia e potrà chiarire la sua posizione.

La lite

L’allarme è scattato nella tarda serata di martedì quando le urla disperate di una donna hanno richiamato l’attenzione dei residenti di via Versilia. Lei cercava di scappare dalla furia del figlio ed è corsa fuori di casa per chiedere aiuto. Ma proprio in quegli istanti drammatici, il 32enne è riuscito a raggiungerla e a colpirla con un coltello. Momenti di grande concitazione anche perché Federico Carta era in evidente stato di agitazione mentre la madre, ferita era sotto choc. I vicini si sono resi della gravità della situazione e subito hanno lanciato chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna, poi trasferita al San Martino. Dopo vari accertamenti, le la donna è sempre ricoverata e monitorata costantemente dai medici. Non appena le condizioni lo consentiranno, anche lei sarà sentita dagli investigatori.

Gli accertamenti

In via Versilia si sono precipitate le pattuglie della squadra volante che hanno cercato di riportare la calma ma Carta era sempre su di giri. E addirittura alla vista degli agenti si è scagliato pure contro di loro, ha preso a calci l’auto fra urla e una tensione crescente. A quel punto i poliziotti lo hanno bloccato e affidato agli operatori del 118 per calmarlo. Poco dopo è stato accompagnato in Questura, è stato sentito a lungo per cercare di ricostruire l’accaduto e poi è stato portato in carcere a disposizione della magistratura. Da quanto emerso anche in passato nell’abitazione di via Versilia si erano verificati episodi di maltrattamenti. Gli accertamenti della polizia sono in corso e la posizione Federico Carta (già noto alle forze dell’ordine per vari reati) potrebbe cambiare.

RIPRODUZIONE RISERVATA