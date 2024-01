Coltellate alla gola, ferito un tunisino 

Ennesimo accoltellamento alla Marina. Nel pomeriggio di ieri un giovane tunisino è stato accoltellato alla gola al termine di una lite con altri immigrati.

L'episodio è avvenuto all’incocio tra via Baylle e via Sicilia davanti ad alcuni testimoni. Il nordafricano è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Santissima Trinità dove è stato ricoverato con ferite non gravi. Sul posto anche pattuglie della Volante e della Squadra Mobile.

In corso le indagini per individuare gli aggressori, che nella tarda serata di ieri non erano ancora stati identificati.

Risse e accoltellamenti si susseguono da anni nel quartiere che si affaccia sul porto, ostaggio di vandali e adolescenti che bevono, spacciano e, spesso, creano disagio ai passanti.

