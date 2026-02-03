Coltellate alla festa Posizione del ferito al vaglio del gup  

La lite è cominciata per un cavallo («pericolosamente vicino ad alcun bambini», secondo quanto sostenuto da Roberto Porcheri). Quest’ultimo, autotrasportatore nuorese, ha sferrato una testata a Ivan Biagioli, facendolo cadere, e poi un nuovo colpo.

La reazione di Biagioli, insieme a Luigi Mariane, si è trasformata successivamente in un’aggressione con un coltello e una spranga, con ferite gravi e potenzialmente letali alla vittima. Ieri, nell’udienza preliminare per il tentato omicidio avvenuto tra il 29 e 30 giugno 2024 a Nuoro alla festa di San Paolo, è emersa una dinamica complessa. La vittima dell’aggressione armata potrebbe trovarsi coinvolta come autore di lesioni gravissime: il gup ha chiesto al pm di verificare questo profilo.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Mariane (difeso da Angelo Magliochetti) avrebbe colpito Porcheri con una spranga, mentre Ivan Biagioli (difeso da Mario Silvestro Pittalis) lo avrebbe ferito con quattro coltellate. Durante l’udienza è emerso che prima Biagioli aveva riportato la frattura del setto nasale e lesioni alla bocca, confermando l’aggressione subita da Porcheri. Ora affiora una nuova ipotesi di reato, tutta da verificare.

RIPRODUZIONE RISERVATA