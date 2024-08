Coltellate alla festa, morti e feriti 

Solingen. È di almeno tre morti e nove feriti gravi il bilancio, probabilmente provvisorio, di un raid compiuto ieri a tarda ora per strada da un uomo armato di coltello. L’attentato è stato compiuto durante il 650esimo anniversario di fondazione della città di Solingen, in Germania, poco prima delle 22 della scorsa notte. Secondo i testimoni, l’autore della catena di omicidi «sembrerebbe un arabo» e a tarda notte era in fuga.

Col il coltello, lo sconosciuto avrebbe ucciso e ferito i passanti colpendoli a caso. Decine di soccorritori sono intervenuti per salvare i feriti mentre l’elicottero della polizia sorvolava l’area del festival dedicato all’anniversario della città. Solingen ha poco meno di 160mila abitanti e si trova nella regione del Nordreno-Vestfalia. Lì si producono coltelli, spade e lance.

