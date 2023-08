Coltellate al rivale, arrestato 

Dalla denuncia per lesioni all’arresto per tentato omicidio. A distanza di una settimana la posizione dell’autotrasportatore di Paulilatino che aveva accoltellato un compaesano si complica: Luciano Piras da ieri mattina è ai domiciliari con braccialetto elettronico, secondo quanto disposto dal gip del Tribunale di Oristano.

Le indagini

La svolta è arrivata dopo le accurate indagini dei carabinieri della stazione di Paulilatino e del Nucleo operativo della Compagnia di Ghilarza che subito dopo la lite avevano raccolto numerose testimonianze e ricostruito i momenti dell’aggressione. Fondamentale poi il referto medico che ha assegnato una prognosi di sessanta giorni a Daniele Vidili, il bracciante agricolo di 35 anni ferito gravemente da Piras che lo aveva colpito all’addome, interessando organi vitali come il rene e l’intestino.Visti tutti gli atti, il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico all’autotrasportatore (che era incensurato).

L’aggressione

La lite era avvenuta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio in piazza Rinascita, al termine di una esposizione canina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il fratello di Vidili avrebbe legato i suoi due cani alla ringhiera della casa in cui vive Luciano Piras che non avrebbe affatto gradito la presenza degli animali così vicini alla sua abitazione. Sarebbe scoppiata subito un’accesa discussione, parole grosse fino a quando l’autotrasportatore non ha estratto un coltello per colpire il proprietario dei cani. Quest’ultimo avrebbe schivato il fendente che invece ha ferito il fratello Daniele, intervenuto per riportare la calma.

In ospedale

Il 35enne era stato subito soccorso e accompagnato al san Martino dove era stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici al rene e all’intestino. La prognosi era stata sciolta dai medici solo dopo qualche giorno, Daniele Vidili era costantemente monitorato, poi gli sono stati assegnati 60 giorni di cure e riposo assoluto. Nel frattempo le indagini dei carabinieri sono andate avanti e ieri c’era stata la svolta con la notifica del provvedimento degli arresti domiciliari per tentato omicidio.