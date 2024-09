Coltellate al Poetto, feriti tre ragazzi 

Nasce una discussione fra due giovani in strada, sul lungomare Poetto di Quartu. Protagonisti un ragazzo di 15 anni ed un altro giovane di 20 anni. È lui, secondo una prima ricostruzione, che improvvisamente avrebbe estratto di tasca un coltello a serramanico colpendo il minorenne e altre due persone, che sarebbero capitate lì per caso.

La dinamica

L'episodio è accaduto un quarto d’ora prima delle 4 sul lungomare. L’allarme è scattato con telefonate al 118, ai carabinieri e in commissariato. Fra il minorenne, cagliaritano, e il ricercato, ci sarebbe stata una discussione per ragioni da chiarire. Poi la comparsa del coltello e i fendenti affondati da distanza molto ravvicinata, raggiungendo il 15enne in due diverse parti del corpo: una spalla e un fianco. Nei momenti più conciati del litigio si sarebbero trovati a passare altri due giovani, un barista di 20 anni e un 21enne disoccupato, anche loro residenti a Cagliari, che, pur essendo completamente estranei a quanto stava accadendo, sarebbero stati a loro volta accoltellati.

I soccorsi

Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118: iI primo ad essere soccorso è stato il minorenne, subito accompagnato all’ospedale Brotzu, dove è stato ricoverato in osservazione: dieci i giorni di prognosi. È andata meglio gli altri due: accompagnati al Policlinico, sono stati medicati e dimessi. Guariranno in sette giorni.

Le cause

Sulla cause del triplice accoltellamento non c’è ancora chiarezza. Si parla di una lite scoppiata fra la vittima e l’accoltellatore per futili motivi. Gli altri due feriti sarebbero capitati solo casualmente sul posto prendendosi loro le coltellate. L’inchiesta è ora mirata a chiarire meglio tutta la dinamica dell’accaduto. L’accoltellatore si è dato alla fuga senza lasciare traccia. Le indagini e le ricerche sono coordinate dal capitano Ignazio Cabras, comandante del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu.

I militari hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico e un cellulare, sul quale si fanno ora gli accertamenti per chiarire meglio i contorni della sconcertante vicenda. Le indagini vanno avanti anche attraverso alcune immagini recuperate da telecamere della zona, ma anche con la ricerca di testimoni che potrebbero avere assistito all’aggressione. Nella mattinata di ieri gli investigatori hanno inoltrato due distinti rapporti informativi al Tribunale del minori e alla Procura della Repubblica di Cagliari.

