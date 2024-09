Coltellate al Poetto, 16enne nei guai 

Si è presentato ieri sera ai carabinieri il ragazzo cagliaritano, che l’altra notte sul Lungomare avrebbe accoltellato un 15enne al termine di una lite che sarebbe scoppiata per futili motivi.

Il minorenne, pare 16enne, è stato accompagnato nella caserma di via Milano accompagnato dal legale di fiducia, l’avvocata Benedetta Mauro. Verso le 19 i due hanno varcato l’ingresso della caserma: top secret il contenuto delle sue dichiarazioni. Una vicenda più complicata di quanto sembrava visto che nel parapiglia sono rimasti feriti anche due giovani di 20 e 21 anni, medicati al Policlinico di Monserrato e dimessi con sette giorni di cure. Lo stesso 16enne presenterebbe una ferita, pare a una mano.

Indagini in corso

A tarda sera, gli inquirenti, il maggiore Michele Cerri e il capitano Ignazio Cabras erano ancora nei loro uffici: ci sarebbero da sentire diversi altri giovani che hanno assistito, di fronte ad un locale pubblico, al diverbio e all’accoltellamento. Da verificare soprattutto come gli altri due cagliaritani siano rimasti feriti, riportando solo tagli superficiali. I carabinieri di Quartu poche ore dopo il fatto hanno anche recuperato un coltello e un telefonino, sui quali si stanno facendo diversi accertamenti che potrebbero contribuire a chiarire meglio l’intera vicenda. Ovviamente l’attenzione ieri sera era tutta sulle dichiarazioni del giovane: inutile tentare du saperne di più. Sul tardi, il ragazzo era ancora in caserma sempre accompagnato dalla sua legale. Di sicuro un rapporto sarà al più pesto inviato alla Procura di minori che dovrà vagliare la posizione del ragazzo e formulare le eventuali accuse.

La rissa

Il grave fatto di sangue risale all’alba di domenica: erano le 3,45 quando sono arrivate le prime concitate telefonate alla caserma dei carabinieri di Quartu e agli agenti del Commissariato. Diverse le pattuglie mobilitate in pochi minuti con l’invio sul posto anche di quelle impegnate in servizi di prevenzione a Quartu e sul litorale. Sul Lungomare sono arrivate anche le ambulanze del 118 col 15enne ferito a un fianco e alla spalla accompagnato in codice rosso al Brotzu dove le sue condizioni per fortuna sono apparse subito meno gravi di quanto si temeva: da qui la prognosi di dieci giorni di cure. Tre in più del 20enne e del 21enne, pure loro cagliaritani, che invece erano stati medicati al Policlinico di Monserrato sempre per ferite da arma da taglio.

L’inchiesta si allarga

Le indagini dei carabinieri hanno subito portato al 16enne: probabilmente gli inquirenti sono arrivati a lui attraverso le testimonianze raccolte. Ma non si esclude che altri ragazzi siano rimasti coinvolti nella vicenda, con l’inchiesta che sembra destinate ad allargarsi.

