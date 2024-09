Coltellate al padre, il ragazzino presto davanti al giudice 

Proseguono le indagini degli agenti del Commissariato di Quartu sull’aggressione subita nella notte tra lunedì e martedì da un 40enne, finito in ospedale dopo essere stato ferito con due coltellate alla schiena dal figlio 17enne. Sulla vicenda viene mantenuto uno stretto riserbo: il ragazzo dovrebbe essere sentito nelle prossime ore dal giudice del tribunale dei minori dopo l’arresto per lesioni aggravate.

Quasi certa ormai la dinamica dell’episodio ricostruita la notte stessa dagli agenti del Commissariato e dalle Volanti della Questura di Cagliari intervenuti prima per i soccorsi al ferito e poi quando il minorenne è andato in escandescenze danneggiando con un machete la casa di famiglia sul litorale.

Il ragazzo avrebbe aggredito e accoltellato il padre alla schiena dopo che questi gli aveva negato il permesso di uscire in scooter di notte. L’uomo e la moglie avrebbero poi tentato di coprire il figlio addebitando la responsabilità dell’aggressione a un fantomatico ladro che era stato sorpreso mentre tentava di impossessarsi dello scooter parcheggiato in cortile. Alla fine però l’amara verità è venuta a galla e il 17enne è stato arrestato per lesioni aggravate.

