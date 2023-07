Coltellate  a un agricoltore: due denunce 

È finita a coltellate una discussione avvenuta ieri mattina nelle campagne di Serramanna. Il bilancio della lite, per fortuna, è limitato a due feriti non gravi e altrettante denunce (gli stessi contendenti) per lesioni personali aggravate dai futili motivi da parte dei carabinieri della Compagnia di Sanluri, coordinati dal capitano Aldo Meluccio.

Il grave fatto è avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri. Nella zona di Funtana Pubblica, al di là del Ponti Nou che sovrasta il Flumini Mannu, conosciuta per i pozzi dai quali il Comune di Serramanna estrae l’acqua di ottima qualità, un agricoltore del posto, Alessandro Scano di 50 anni, era impegnato con altri operai nel suo campo coltivato a meloni. Lì si sarebbe presentato un settantenne, Pietro Tocco, anch’egli di Serramanna. Secondo il racconto dei presenti l’anziano si sarebbe fermato con l’intento di acquistare alcuni meloni. La richiesta sarebbe diventata il pretesto per una discussione che sarebbe presto degenerata in rissa per motivi, che i carabinieri intervenuti sul posto, hanno definito “futili”.

Dalle tasche di Tocco sarebbe a quel punto saltato fuori un coltello a serramanico con il quale Scano sarebbe stato colpito. In poco tempo, a Funtana Pubblica sono intervenuti i carabinieri. Scano e Tocco sono stati soccorsi (il primo per le ferite d’arma da taglio, l’altro per contusioni alla testa e al torace). Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi.

