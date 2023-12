Coltellate a Capodanno, condannato 

Quella lite fra giovanissimi, culminata con una coltellata, aveva rovinato la notte di San Silvestro un anno fa. Oggi la vicenda è arrivata davanti ai giudici e per l’aggressore Leonardo Russo il 2023 finisce anche peggio di come era iniziato: il 20enne, originario di Marsala ma da tempo residente in città, è stato condannato a 9 anni e 4 mesi per tentato omicidio.

La storia

La vicenda, nei giorni scorsi, è stata ricostruita in Aula dal pubblico ministero Valerio Bagattini. Era una serata di festa, le vie del centro affollate, in piazza Eleonora e piazzetta Corrias si ballava e brindava. Quando mancavano pochi minuti a mezzanotte, in vico Umberto (il viottolo che collega via De Castro con via Dritta) era scoppiata una lite fra due ragazzi sembra per un accendino e per altri banali motivi. Parole grosse, tensione alle stelle poi Leonardo Russo impugnò il coltello e si scagliò contro il diciassettenne di Cabras, colpendolo dal basso verso l’alto all’addome. Immediati i soccorsi, sotto gli occhi terrorizzati di tanti ragazzini che in quei momenti affollavano il centro storico mentre l’aggressore era riuscito ad allontanarsi in mezzo alla folla. Poco dopo, mentre cercava di scappare in sella a una bici, era stato fermato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio e porto illegale di arma. Il giovane accoltellato invece era stato ricoverato, la ferita era abbastanza superficiale e non c’erano state complicazioni.

In Aula

Il pm Bagattini ha insistito sull’intenzionalità del gesto compiuto per uccidere, tanto più che il 20enne era uscito con un grosso coltello in tasca proprio la sera di Capodanno. E alla fine ha chiesto una condanna a 7 anni e 6 mesi per tentato omicidio. La parte civile con l'avvocata Romina Marongiu si è associata alle richieste del pm, mentre la difesa (l’avvocata Antonina Bonafede non era presente in Aula) ha sempre sostenuto che Russo avesse solo cercato di difendersi reagendo perché aggredito da un gruppo di ragazzini. Il processo, con rito abbreviato, si è concluso con la condanna da parte del giudice Salvatore Carboni a 9 anni e 4 mesi, oltre a una provvisionale di 10mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA