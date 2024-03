«Coltellata fuori da scuola, è tentato omicidio» 

L’inchiesta è chiusa e per i pubblici ministeri minorili Anna Cau e Elisabetta Atzori le prove sono evidenti: per questa ragione hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per il 14enne accusato di aver accoltellato alla gola un ragazzino di un anno più grande all'uscita dell'istituto Sergio Atzeni, a Capoterra. Il processo, saltando l’udienza preliminare, prenderà il via il 24 settembre davanti al competente tribunale.

Tentato omicidio

L'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale che giudica chi non ha ancora compiuto i 18 anni ha disposto l’avvio del dibattimento nei confronti dell'adolescente, assistito dall'avvocata Maria Simona Chelo. Il giudizio immediato è stato disposto dal Gip, Roberta Contu, perché il ragazzino si è fatto interrogare subito dopo il fermo, fornendo la propria versione dei fatti. La famiglia della vittima, invece, si è affidata al legale Patrizio Rovelli che sta seguendo sin dalle prime fase la vicenda. Terminata l’inchiesta la Procura dei minori ha ritenuto di non derubricare la contestazione in lesioni gravi, ma ha mantenuto quella di tentato omicidio. Il fendente alla gola, infatti, avrebbe potuto uccidere il 15enne: per fortuna, però, non sono stati lesionati vasi sanguigni importanti.

Il ferimento

Il ferimento era avvenuto fuori dall’istituto, alle 14 del 4 dicembre scorso, dopo un diverbio tra i due ragazzini. Ricoverato al Brotzu, 15enne ferito era poi stato dichiarato fuori pericolo. I due studenti si trovavano alla fermata dell’autobus all’uscita dalle lezioni dell’istituto commerciale. Non è ancora chiaro da cosa sia nato il diverbio. L'autore del grave episodio era poi stato fermato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Quartucciu. Il ferito, invece, era stato portato in ospedale in elisoccorso, dove l'avevano stato sottoposto a un intervento chirurgico per salvargli la vita.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel corso del diverbio, il più piccolo degli studenti avrebbe tirato fuori dallo zainetto un coltello da cucina e colpendo l’altro ragazzo alla gola con un unico fendente. Alla terribile scena avevano assistito tantissimi studenti. Ora i giudici del tribunale dei minori dovranno valutare bene l’intera vicenda, verificando anche se il giovanissimo indagato fosse da tempo vittima di bullismo, come qualcuno avrebbe dichiarato poche ore dopo il ferimento. La norma penale sui minori prevede che il giudice, valutati i fatti, si esprima tenendo conto dell’età sia della vittima che di avrebbe commesso il reato.

