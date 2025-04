Coltellata dopo la lite, un 17enne muore nella via della movida 

SIRACUSA. Una lite per futili motivi, insieme all’alcool di cui avrebbero abusato aggressore. I carabinieri continuano ad indagare sulla morte di Nicolas Lucifora, il 17enne ucciso con una coltellata sabato, la notte di Pasqua, in via Nastro Azzurro. È la cosiddetta via dei pub, cuore della movida di Francofonte, a nord di Siracusa. Probabilmente la pugnalata è arrivata dopo una rissa scoppiata per strada, in un centro che nell’ultimo anno è stato teatro di sparatorie, tentativi di omicidio e risse. Nicolas avrebbe litigato con un 21enne, poi è caduto in una pozza di sangue ed è morto prima del pur rapido intervento dei soccorsi.

I carabinieri hanno ascoltato diversi testimoni e, in particolare, hanno sentito il ventunenne con il quale la vittima avrebbe avuto il litigio e che potrebbe aver sferrato la coltellata mortale. Finora però la Procura di Siracusa non ha emesso alcun provvedimento di fermo, anche se non è escluso che una accusa formale nei confronti del giovane possa essere formalizzata a breve. Gli inquirenti stanno cercando altri riscontri sulle sue responsabilità. Il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, poco dopo il delitto ha firmato un’ordinanza per sospendere ogni manifestazione organizzata nel suo Comune. Tantissimi i messaggi sui social sulla morte assurda di un giovanissimo, ennesimo episodio di violenza nel comune del Siracusano. Solo alcuni giorni fa i carabinieri hanno arrestato cinque persone, dai 20 ai 31 anni, tutte accusate di tentato omicidio, detenzione di armi e ricettazione nell’ambito di una faida tra due bande che in pochi mesi ha seminato paura tra la popolazione, con sparatorie tra le vie del centro. «Ogni volta che una giovane vita viene spezzata - scrive su Facebook l’associazione genitori Francofonte - non è solo una tragedia individuale: è una sconfitta collettiva. E Francofonte ha perso».

