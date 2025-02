Coltellata contro l’ex: arrestata 

Una discussione in famiglia finita nel sangue in una abitazione di Dolianova. Ad avere la peggio un disoccupato di 34 anni, Alessandro Schintu, raggiunto da una coltellata all’addome inferta dall’ex compagna Elisabet Desogus, 31 anni, poi arrestata dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova.

L’arresto

«L’ho accoltellato, l’ho accoltellato», avrebbe detto disperata ai militari arrivati nell’abitazione. Accompagnata in caserma, la ragazza è stata arrestata con l’accusa di lesioni personali aggravate, finendo poi ai domiciliari. L’indagata è stata già sentita dai carabinieri. Di fronte all’avvocato d’ufficio, Brigida Corbo, Elisabet Desogus, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ed è stata riaccompagnata a casa. Nei prossimi giorni, potrà raccontare la sua versione dei fatti (diversa da quella contestata nelle accuse) direttamente al Gip assistita dagli avvocati di fiducia Carlo Demurtas e Luca Sollai. Ieri intanto, il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova, ha girato un rapporto alla Procura. Il ferito, arrivato in ospedale (Policlinico di Monserrato), è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la profonda ferita: guarirà in 30giorni.

La lite

L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, dove la vittima si trovava insieme all’ex compagna, al padre di quest’ultima, un uomo di 63 anni, e al cognato della donna, un 37enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la serata sarebbe stata segnata da discussione familiare, degenerata fino al drammatico epilogo. Durante la lite, scoppiata per motivi futili (pare un parcheggio), la 31enne avrebbe impugnato un coltello a serramanico colpendo l’ex compagno all’addome.

A lanciare l’allarme è stato un familiare della vittima che ha immediatamente contattato il 112 e il 118, richiedendo l’intervento di carabinieri e personale medico. Nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile e un'ambulanza. Il ferito è stato così trasferito al Policlinico di Monserrato. L’uomo, sottoposto a un intervento, è attualmente ricoverato ma non risulta in pericolo di vita. Recuperato anche il coltello che è stato posto sotto sequestro. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA