Coltellata al rivale: sei anni 

Non ci fu nessuna legittima difesa, ma un tentato omicidio che lasciò per sempre la sua vittima su una carrozzella. Per questo ieri il gup del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha condannato col rito abbreviato a sei anni di reclusione e 200 mila euro di provvisionale, Daniele Mura, il giovane 22 enne di Siniscola che notte del 1 dicembre scorso aveva accoltellato alla schiena il compaesano Gianluca Dalu, 30 anni, al termine di una festa che ha rischiato di finire in tragedia.

«Ho solo difeso un amico»

Ieri in aula erano presenti entrambi. Non trattiene l’emozione Dalu, (parte civile con l’avvocato Andrea Soddu), che a 30 anni si è visto la vita sconvolta da un gesto folle. Ma non ha perso la speranza e la forza di provare, nonostante tutto, a ripartire. «Io voglio vivere – dice - C’è chi nella vita è buono, e io alla fine che sbaglio posso aver fatto? Mi sono trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato a difendere un amico». Gianluca Dalu porterà per sempre le menomazioni di quella notte folle. Quando il primo dicembre 2023 accompagnò l’amico con le stampelle a un appuntamento per chiarire questioni pregresse, in una casa di via Cala Gonone a La Caletta. Nacque una colluttazione, lui intervenne e fu aggredito con un fendente alla schiena da Daniele Mura.

La ricostruzione

A ricostruire ciò che accadde quella notte, il pm Ireno Satta, che ha sollecitato una pena di 9 anni che con la riduzione per la scelta del rito è stata rideterminata in sei anni. L’accusa ha spiegato come Mura prese il coltello da un barbecue e prima minacciò brandendo l’arma gli amici, poi colpì Dalu. La lite avvenne proprio fuori dalla casa di Mura, dove si svolgeva una festa privata e dove Dalu si presentò insieme ai due amici. Subito dopo Mura scappò, per poi costituirsi accompagnato dal padre e confessando ai carabinieri di aver reagito a un’aggressione. Una tesi sostenuto dal difensore di Dalu, Salvatore Asole, che ha sollecitato una riqualificazione del reato da tentato omicidio a eccesso di legittima difesa. La vittima dopo l’aggressione era stata ricoverata all’ospedale di Sassari, e stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

