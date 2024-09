Coltellata al padre, è tentato omicidio 

L’ennesima lite familiare, nata durante il viaggio in auto da Uta verso Siliqua, avrebbe generato la violenza nel ragazzo di quindici anni che, nella serata di lunedì, ha accoltellato al collo il padre quarantenne. Un gesto per il quale il minorenne dovrà rispondere di tentato omicidio. Quella sera nell’auto si trovavano tre persone: l’uomo ferito, la moglie e il figlio, che avrebbe sferrato la coltellata sul genitore che conduceva il veicolo. Tutti di Siliqua, anche se la moglie con gli altri figli erano ospiti da qualche giorno a Uta proprio per allontanarsi dalle presente angherie dell’uomo.

La vicenda

Secondo alcune indiscrezioni, che dovranno ancora essere confermate, si tratterebbe di una situazione familiare difficile, fatta di soprusi e violenze perpetrate dal padre quella che avrebbe portato il ragazzo, ora accusato di tentato omicidio, a compiere un gesto così violento. La coltellata inferta al collo del quarantenne ha sfiorato di poco l’arteria che, se lesionata, ne avrebbe causato il rapido decesso. Fortunatamente, non è andata così, ma all’uomo, trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari (e poi operato al Santissima Trinità), sono stati assegnati quaranta giorni di cure, inoltre è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. In ogni caso non corre pericolo di vita: il quarantenne, che ha diversi precedenti alle spalle, è sempre stato vigile e cosciente anche durante i primi soccorsi.

Le indagini

La triste vicenda, che ha per protagonista un ragazzo giovanissimo accusato di un reato molto grave, ha turbato l’intera comunità. L’aggressione era nata durante il tragitto sulla Provinciale 90, a qualche chilometro dall’ingresso da Siliqua, ma il ferito era riuscito a rientrare con l’auto fino alle prime case del paese, dove attendevano ambulanze e carabinieri. Il ragazzo che, dopo il ferimento era uscito dal mezzo, aveva raggiunto il paese in un secondo momento, dove poi era stato preso in custodia dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias, titolari del caso. Dopo le formalità di rito, era stato accompagnato nell’istituto penale per minori di Quartucciu, dove ancora si trova in attesa di nuove disposizioni. Saranno le indagini dei militari, attraverso le testimonianze dei protagonisti, a fare luce su una vicenda che pare già abbastanza complicata. Le ragioni del ragazzo, difeso dagli avvocati Cinzia Orgiana e Mauro Massa, ancora non sono note, si avrà un quadro più chiaro solo dopo l’interrogatorio, previsto per le prossime ore.

