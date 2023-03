Colposcopia, un nuovo servizio diagnostico in Ginecologia 

Anche le donne non inserite nei percorsi di screening oncologico possono effettuare l’esame di colposcopia. L’obiettivo è quello di offrire diagnosi precoci su eventuali alterazioni precancerose e tumori del collo dell’utero. «Si tratta di un servizio prezioso – afferma il direttore sanitario Antonio Maria Pinna – che permetterà di effettuare l’esame all’ospedale senza più essere costrette a rivolgersi ad altre strutture distanti». La colposcopia è un esame che permette di osservare le anomalie emerse durante il pap test. «L’esame – spiega la responsabile di Ginecologia Francesca Campus – finora veniva garantito solo alle donne aderenti agli screening oncologici che ogni tre anni rispondono alla lettera d’invito per la prevenzione del cervico-carcinoma. Adesso offriamo un nuovo servizio anche a tutte quelle donne che hanno l’esigenza di questo importante approfondimento». Buone notizie anche per le colonscopie. L’Asl garantisce quelle urgenti (entro 72 ore) e quelle brevi (entro 10 giorni) nel rispetto dei tempi previsti. Lo specialista può valutare eventuali priorità secondo la diagnosi indicata. Il Servizio di Endoscopia garantisce 80 colonscopie programmate al mese, un numero capace di soddisfare le esigenze del bacino provinciale.