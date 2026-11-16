Perugia 0

Torres 1

Perugia (3-5-2) : Zelezny; Tozzuolo, Angeli, Cavallini (30' st Seha); Quirini, Langella (21' st Kabashi) , Ladinetti (1' st Renault), Carriero, Cisco (21' st Canotto); Sabbatani, Cortesi (30' st Papazov). In panchina Moro, Strappini, Borsoi, Dottori, Van Amersfoort, Conti, Vergani. Allenatore Diana.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto (1' st Scaringi), Antonelli, Zanandrea (1' st Nunziatini); Zecca, Brentan, Giorico, Corsinelli; Masala (36' st Pennington), Carboni (17' st Scotto); Bunino. In panchina Tirelli, Liviero, Sotgiu, Tribuna, Palazzo, Fancello, Pinna. Allenatore Greco.

Arbitro : Ursini di Pescara.

Reti : nel secondo tempo, al 4' Corsinelli.

Note : espulsi il tecnico Diana al 23' e Quirini al 45' per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Angeli, Diana, Zanandrea, Berto, Ladinetti, Cortesi, Nunziatini, Kabashi, Scotto. Recupero 2' pt-4' st.

Più pratica che spettacolare. Lucida quasi sempre in una gara nervosa, a causa di un Perugia poco sereno. Vincente finalmente anche lontano dal fortino “Vanni Sanna”. Il colpaccio per 1-0 al “Curi” proietta la Torres al terzo posto, insieme al Pescara. Gara solida quella della squadra di Greco, che per la quarta volta di fila non incassa gol e ha ridotto i pericoli al minimo, sfruttando anche la superiorità numerica della ripresa.

Primo tempo

Al 9' punizione del Perugia e girata di testa di Quirini: fuori di un metro. All'11' grande verticalizzazione di Brentan per Bunino anticipato dal portiere in uscita. Perugia nervosissimo: il tecnico Diana chiede un cartellino per una piccola spinta di Antonelli. Viene ammonito e cerca di entrare in campo: espulso. Al 25' su un cross in area sassarese, cade Bunino davanti alla porta e il Perugia chiede il rigore per un tocco di braccio della punta. La Torres chiede l'Fvs per un fuorigioco precedente e il rigore viene annullato, ma perché il fallo di mano viene giudicato involontario. Al 45' lancio per Masala, Quirini sbaglia l'intervento e poi atterra da dietro il rossoblù. Cartellino rosso.