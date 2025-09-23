Colpo sul velluto alla sede Arst 

Sapevano di poter contare di un lasso di tempo piuttosto lungo per mettere a segno un colpo, che a conti fatti, si è dimostrato troppo facile. Erano ben informati i ladri che nella notte tra lunedì e martedì hanno fatto irruzione nella sede dell’Arst situata nella zona industriale di Pratosardo, a Nuoro, e che si sono portato via circa 12 mila euro di bottino. A fare la scoperta uno dei dipendenti, arrivato martedì negli uffici intorno alle 5.30 del mattino. È stato lui a dare l’allarme.

Colpo pianificato

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti negli uffici forzando una porta antipanico. All’interno nessun particolare segno di scasso, da qui la convinzione degli inquirenti. Sapevano come e dove muoversi. Una volta all’interno, hanno agito con precisione, riuscendo a individuare e scassinare una cassaforte. Il bottino si aggira attorno ai 12mila euro. Le modalità del furto fanno ipotizzare che i ladri fossero ben informati, probabilmente a conoscenza della disposizione dei locali e delle abitudini del personale: l’ultimo dipendente ha lasciato la sede nella serata di lunedì. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia di Nuoro e la Scientifica. Le indagini sono affidate alle squadra Mobile. Gli agenti stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza.

Il precedente

Pochi mesi fa, un altro clamoroso furto era stato tentato non distante dall’Arst di Pratosardo: alcuni banditi, rimasti senza volto, utilizzando un’auto, avevano cercato di sfondare l’ingresso del grande magazzino Acqua e Sapone. Un assalto particolarmente audace perché avvenuto alle 22.30, quando nel centro commerciale erano presenti numerosi clienti tra i ristoranti e il cinema Multiplex. Il colpo fallì, i banditi scapparono e diedero fuoco all’auto ritrovata sulla statale 389. «La sera quando fa buio, non siamo tranquilli – dice il vicepresidente degli operatori di Prato Peppe Mattu – . L’illuminazione è scarsa, più volte abbiamo posto un problema di sicurezza. Sarebbe interessante sapere se le telecamere installate dal Cip, sui pali e nelle rotonde sono in funzione. Noi sappiamo di no. Come operatori abbiamo sollecitato più volte il collegamento alla rete di videosorveglianza comunale, aiuterebbe anche a risolvere il problema incontrollato dell’abbandono di auto rubate».

