VaiOnline
Pratosardo.
24 settembre 2025 alle 00:39

Colpo sul velluto alla sede Arst 

I ladri forzano una porta e portano via 12 mila euro da una cassaforte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sapevano di poter contare di un lasso di tempo piuttosto lungo per mettere a segno un colpo, che a conti fatti, si è dimostrato troppo facile. Erano ben informati i ladri che nella notte tra lunedì e martedì hanno fatto irruzione nella sede dell’Arst situata nella zona industriale di Pratosardo, a Nuoro, e che si sono portato via circa 12 mila euro di bottino. A fare la scoperta uno dei dipendenti, arrivato martedì negli uffici intorno alle 5.30 del mattino. È stato lui a dare l’allarme.

Colpo pianificato

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti negli uffici forzando una porta antipanico. All’interno nessun particolare segno di scasso, da qui la convinzione degli inquirenti. Sapevano come e dove muoversi. Una volta all’interno, hanno agito con precisione, riuscendo a individuare e scassinare una cassaforte. Il bottino si aggira attorno ai 12mila euro. Le modalità del furto fanno ipotizzare che i ladri fossero ben informati, probabilmente a conoscenza della disposizione dei locali e delle abitudini del personale: l’ultimo dipendente ha lasciato la sede nella serata di lunedì. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia di Nuoro e la Scientifica. Le indagini sono affidate alle squadra Mobile. Gli agenti stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza.

Il precedente

Pochi mesi fa, un altro clamoroso furto era stato tentato non distante dall’Arst di Pratosardo: alcuni banditi, rimasti senza volto, utilizzando un’auto, avevano cercato di sfondare l’ingresso del grande magazzino Acqua e Sapone. Un assalto particolarmente audace perché avvenuto alle 22.30, quando nel centro commerciale erano presenti numerosi clienti tra i ristoranti e il cinema Multiplex. Il colpo fallì, i banditi scapparono e diedero fuoco all’auto ritrovata sulla statale 389. «La sera quando fa buio, non siamo tranquilli – dice il vicepresidente degli operatori di Prato Peppe Mattu – . L’illuminazione è scarsa, più volte abbiamo posto un problema di sicurezza. Sarebbe interessante sapere se le telecamere installate dal Cip, sui pali e nelle rotonde sono in funzione. Noi sappiamo di no. Come operatori abbiamo sollecitato più volte il collegamento alla rete di videosorveglianza comunale, aiuterebbe anche a risolvere il problema incontrollato dell’abbandono di auto rubate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto